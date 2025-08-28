Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enduro

Josep Garcia acarona el triomf individual als Sis Dies però Espanya perd un lloc

La competició acaba divendres, dia de motocròs, amb el surienc a prop del seu cinquè títol escratx, però amb el podi per formacions cada cop més lluny

Josep Garcia, en un espectacular salt durant la jornada

Josep Garcia, en un espectacular salt durant la jornada / ISDE

Jordi Agut

Manresa

El surienc Josep Garcia (KTM) és a prop de tancar la seva cinquena victòria escratx en els Sis Dies d'Enduro, que finalitzaran aquest divendres a Bèrgam amb la disputa de la prova motocròs, és a dir, amb tots els pilots junts. Aquest dijous ha tornat a guanyar la jornada situant cinc segons més d'avantatge sobre l'italià Andrea Verona (Gas Gas), qui és segon amb un dèficit de 39 segons respecte del bagenc.

Però la jornada no ha estat completa, ja que l'equip estatal, que també formen els germans Sergio i Alejandro Navarro i Julio Pando, va perdre un lloc en la classificació per equips, que és la que compta. Ara Espanya és cinquena i té el podi gairebé impossible, a gairebé sis minuts. Això sí, podria optar al quart lloc, que ara és dels Estats Units, a 36 segons. Lidera Itàlia amb claredat davant de Suècia.

Garcia ja no pot fer més per tibar de l'equip i és complicat, tret d'accident, que perdi la general. A més, ha posat més renda sobre el tercer, el també italià Samuele Bernardini (Honda), qui ja és a 3.33. L'equip espanyol júnior, integrat totalment per catalans, també és cinquè, a més d'onze minuts del podi.

