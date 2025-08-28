EL FINAL DEL MERCAT
L’impensat dilema de Fermín
Fa tot just 18 dies, i després de ser proclamat el millor jugador del trofeu Joan Gamper pels dos gols al Como, l’interior andalús va llançar un missatge de calma, segur que continuaria al Barça. No va imaginar, però, que la recent oferta del Chelsea el faria dubtar sobre el seu futur.
Flick s’oposa a la sortida de l’andalús però ja va assumir, a desgrat seu, l’adeu inesperat d’Iñigo
Marcos López
De sobte, i sense que ell mateix s’ho pogués imaginar, fa tot just dues setmanes Fermín López s’enfronta a un dilema realment impensat. Impensat perquè no s’havia plantejat en cap moment, i així ho va verbalitzar després del trofeu Joan Gamper, que hagués de pensar sobre el seu futur. El jove andalús, de 22 anys, estava convençut, després de renovar a l’octubre fins al 2029, que no li arrabassaria ningú aquest somni que va iniciar l’estiu del 2023 quan va agafar l’oportunitat que li va donar Xavi –venia de jugar cedit a Primera RFEF amb el Linares– per quedar-se definitivament al Barça. Però arriba el Chelsea i el fa dubtar, per molt que Hansi Flick es posés seriós fa una setmana tancant la porta a qualsevol venda després de l’inesperat adeu d’Iñigo Martínez al futbol àrab.
El mercat, que viu els seus dies finals, no hi entén, de missatges còmplices. Ni de paraules que després la indústria del futbol converteix en carn d’hemeroteca per demostrar que no tenen cap validesa. Serveix per a Flick, que va acompanyar Marc Casadó i Fermín amb l’objectiu d’espantar qualsevol oferta que alteraria, i de manera evident, l’ecosistema de la plantilla perquè no hi hauria marge –ni tampoc diners– per reaccionar abans de dilluns. Serveix, per descomptat, també per a Deco, el director esportiu blaugrana.
"La nostra intenció és tenir estabilitat amb un equip que mantingui la base i anar reforçant el projecte i no caure en el més fàcil per arribar a tenir el fair play, que seria amb una venda", va proclamar l’executiu minuts abans que l’equip guanyés en l’estrena a la Lliga davant el Mallorca (0-3). Per al club una venda d’aquest nivell –50 milions com a mínim, tot i que intentaria arribar a 70– comportaria resoldre, i de cop, tot el tema de les inscripcions que encara no estan registrades a la Lliga.
Surten Iñaki Peña i Jan Virgili
Ahir, però, ja es va obrir la porta perquè Szczesny diumenge pugui estar establert a la banqueta de Vallecas com a suplent de Joan Garcia. El Barça va anunciar que va renovar Iñaki Peña tres anys més (acabava el 2026 i li amplien el contracte fins al 2029), amb l’objectiu de diferir la seva alta fitxa, inassumible per a qualsevol en el mercat espanyol.
D’aquesta manera, i tal com va fer el club amb Ansu Fati i el seu préstec posterior al Mònaco, és cedit a l’Elx d’Eder Sarabia i deixa així aplanat el camí perquè el porter polonès assumeixi, i ja de manera oficial, la condició de número dos blaugrana.
Mentrestant, Jan Virgili, extrem de 19 anys del Barça Atlètic i una de les perles de la pedrera, va viatjar ahir a Palma per concretar el fitxatge pel Mallorca. El club blaugrana es reservarà una opció de recompra. Allà es trobarà amb Pablo Torre, que va recalar aquest estiu a l’equip de Jagoba Arrasate.
Fermín, mentrestant, va retornar ahir als entrenaments després d’aprofitar a Formentera, i juntament amb la parella, els dos dies de festa que havia concedit Flick a la seva plantilla després de guanyar el Llevant. Jornades de reflexió després que l’escenari sobre el seu futur canviés inesperadament amb aquesta trucada del Chelsea. Una trucada que li va provocar un debat que no imaginava, ja que la seva idea inicial era claríssima. "Jo em vull quedar aquí. La veritat és que és el meu somni i em quedaré. Que estiguin tranquils, estic content i res més", va dir Fermín dirigint-se en català als aficionats del Barça davant les càmeres de TV3.
Però aquesta calma ha quedat alterada per l’aparició del Chelsea, que ha invertit 280 milions d’euros en fitxatges durant aquest estiu, tot i que n’ha recaptat també 276 en vendes. I amb poc temps, a més, per pensar una decisió tan transcendental per a algú que ha viscut un agost convuls. Des de les inusuals crítiques de Flick –"en la pretemporada no estava content amb Fermín, però ha millorat en les dues últimes setmanes", va explicar l’alemany abans de viatjar a Mallorca– a la titularitat a Son Moix, prèvia a la xerrada del tècnic al Ciutat de València, on no va jugar ni un minut.
La competència ha augmentat al centre del camp, però Fermín va ser capital amb Xavi (11 gols i una assistència per fer caure la porta en la seva estrena en l’elit) i decisiu amb vuit gols la temporada passada, en què va acabar sent titular, i va regalar fins a 10 assistències als seus companys. Xifres que delaten la seva alta influència al Barça, on ha tingut un impacte considerable i inesperat. No es va fixar ningú que Fermín, un nen de Huelva que va créixer tard –sempre va ser dels més petits a la Masia–, es feia tan valuós.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms