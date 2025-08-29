Futbol
El Betis del sallentí Ruibal tindrà visitants de prestigi a la Lliga Europa
Dos campions d'Europa com el Feyenoord i el Nottingham Forest, a part del Lió, visitaran la Cartuja en la fase lliga
El Betis del sallentí Aitor Ruibal, qui ahir es va saber que té una lesió a un bíceps femoral, tindrà alguns rivals de prestigi, sobretot a casa, en la primera fase de la Lliga Europa, sortejada aquest divendres. Així, visitaran la Cartuja dos campions d'Europa com el Feyenoord i el Nottigham Forest, a part de l'OIympique de Lió i l'Utrecht. Per contra, els andalusos viatjaran als camps de Dinamo Zagreb, PAOK Salònica, Ludogorets i Genk.
L'altre equip de la lliga espanyola al torneig, el Celta, rebrà el Lilla, el PAOK, el Niça i el Bolonya i visitarà el Dinamo Zagreb, l'Estrella Roja, el Ludogorets i l'Stuttgart. Finalment, a la Conference, el Rayo Vallecano rebrà el Lech Poznan, el Drita i l'Shkendija i visitarà l'Slovan, el Jagiellonia i el Hacken.
