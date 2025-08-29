FUTBOL
De la Fuente convoca Rodri, Carvajal i Morata i deixa fora el blaugrana Joan García
El seleccionador ha apostat pel gruix dels campions de l’Eurocopa i l’única novetat rellevant és la inclusió de l’exbètic Jesús Rodríguez
Fermín de la Calle
Luis de la Fuente ha fet pública la llista de jugadors convocats per als compromisos que la selecció espanyola ha d’afrontar en el seu camí de classificació per al Mundial 2026 el pròxim dijous 4 de setembre, contra Bulgaria a Sofia, i diumenge 7, a Konya contra Turquia. Les principals novetats són les anomenades de Rodri i Carvajal, després de superar les seves greus lesions de genoll, a més de la convocatòria d’Álvaro Morata i la trucada de Jesús Rodríguez, el que va ser jugador del Betis que avui milita al Como.
Hi havia moltes especulacions sobre la possible convocatòria del porter del Barcelona Joan Garcia, de qui el mateix seleccionador havia advertit que «pot venir tranquil·lament». No obstant, al final el de Haro ha apostat pel gruix de l’equip que es va proclamar campió de l’Eurocopa a Alemanya, inclosos els porters Unai Simón, David Raya i Álex Remiro. Joan García va ser traspassat des del Barcelona l’estiu passat a canvi dels 25 milions d’euros que figuraven en la seva clàusula de rescissió. Però es donava la circumstància que aquell fitxatge hauria pogut costar 5 milions més car al club que presideix Joan Laporta, perquè si De la Fuente hagués convocat el porter la temporada passada, quan encara era perico, el seu preu de sortida hauria ascendit fins als 30 ‘kilos’. Per això la possible estrena en l’absoluta ara que ja és jugador blaugrana, ha aixecat controvèrsia entre els aficionats espanyolistes.
Majoria culer
A més de la tornada de Rodri i Carvajal, també reapareix el blaugrana Ferran Torres, que no va estar en la llista de la fase final de la Nations League que es va disputar al juny a Alemanya. El Barcelona torna a ser l’equip més representat amb l’anomenada de Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Dani Olmo i Ferran Torres. El Reial Madrid compta amb la presència de Dani Carvajal i Dean Huijsen, i l’Atlètic, amb la de Robin li Normand. De l’Athletic apareixen Unai Simón, Dani Vivian i Nico Williams, i de la Reial Societat Álex Remiro i Mikel Oyarzabal. La resta són jugadors que juguen fora d’Espanya com David Raya i Mikel Arteta (Arsenal), Pedro Porro (Tottenham), Alex Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea), Yeremi Pino (Crystal Palace), o Álvaro Morata i Jesús Rodríguez (Como)
PORTERS: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro
DEFENSES: Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Dani Vivian, Álex Grimaldo i Marc Cucurella.
MITJANS: Rodri, Zubimendi, Gavi, Pedri, Fermín, Fabián i Mikel Merino.
DAVANTERS: Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Dani Olmo, Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres i Jesús Rodríguez.
