Motociclisme
Josep Garcia encadena el cinquè triomf individual en els Sis Dies d'Enduro
El surienc mostra que és el millor però només pot portar l'equip espanyol al cinquè lloc, lluny del podi de l'any passat
El pilot surienc Josep Garcia ha tornat a demostrar que és el millor pilot d'enduro del món, en imposar-se en l'escratx, la prova individual, dels Sis Dies d'Enduro que s'han disputat des de diumenge a Bèrgam (Itàlia). Garcia (KTM) ha pogut mantenir la distància al pilot local Andrea Verona (Gas Gas) en el motocròs de l'última jornada, i ha acabat amb 32 segons de diferència sobre ell i 3.29 respecte del també transalpí Samuele Bernardini (Honda), que ha finalitzat tercer.
De tota manera, la seva gran actuació no ha estat suficient perquè l'equip estatal arribés al podi, com va aconseguir l'any passat a la localitat gallega de Silleda. Espanya s'ha hagut de conformar amb el cinquè lloc, a 16.40 de l'equip guanyador que ha estat Itàlia.
Així, els altres representants de l'equip estatal han quedat lluny de les primeres posicions individuals. La millor posició ha estat la dissetena del sevillà Sergio Navarro (Husqvarna). El seu germà Alejandro (Gas Gas) ha estat 28è i l'asturià Julio Pando (Beta) s'ha classificat en la 34a posició.
Amb aquests resultats, Espanya ha lluitat fins l'últim dia per ser almenys quarta, però no ha pogut superar el combinat dels Estats Units, que li ha tret 48 segons de diferència. El podi, que finalment ha estat per a França, ha quedat encara més lluny, a 4 minuts i 58 segons amb la combinació de tots els corredors.
Així, la victòria ha estat per a un potentíssim equip italià el qual, a més del segon i tercer llocs de Verona i Bernardini ha comptat amb el cinquè de Morgan Lesiardo (Triumph) i el tretzè de Manolo Morettini (Honda). Suècia ha quedat segona, a 8.53, liderada per un Mikael Persson quart de la general i que lluita amb Garcia en Enduro 1 en el mundial. França ha completat el podi, a 11.42.
Després del seu triomf, Garcia ha declarat que «per equips hem donat el màxim i estic molt content. Una altra victòria en l’escratx dels Sis Dies, cinc de seguides. Des de fora sembla que es puguin aconseguir bé, però és molt difícil. Ha estat una sensació brutal i, a sobre, a casa del meu rival. Aquí el públic et dona molta força i ell és italià, però hem aconseguit guanyar aquí i ara cal gaudir-ho amb tot l’equip».
En la competició júnior, l'equip espanyol, format per tres catalans, Àlex Puey, Albert Fontova i Yago Domínguez, també ha finalitzat cinquè
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria