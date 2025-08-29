Futbol
El pes de la regió central a la Lliga F baixa a gairebé la meitat
El nombre de futbolistes que inicien aquest cap de setmana la lliga descendeix a quatre, dues bagenques i dues anoienques, respecte de les set habituals de la passada campanya
Dues que segueixen on eren, dues que canvien d'equip i tres pèrdues. És la radiografia ràpida de la presència de la regió central en en la Lliga F, la màxima competició de futbol femení espanyol que arrenca aquest cap de setmana. Ja amb la seguretat, no confirmada fins dijous, que el torneig serà retransmès en directe per DAZN, la voluntat serà la de reflectir cada setmana l'interès d'audiències que hi va haver per la selecció espanyola en l'última Eurocopa, tot i que l'objectiu serà complicat d'assolir.
A nivell de casa nostra, han marxat la sesrovirenca Jana Fernández [del Barça a les London City Lionesses] i la santvicentina Júlia Mora [ex del Badalona] i la igualadina Noelia Garcia [exportera de l'Eibar] encara sense equip. Però se'n mantenen quatre, que acumulen un total de 22 temporades a l'elit, una xifra gens menyspreable. L'Espanyol, amb dues representants, lidera la llista d'equips que n'aporten i els altres dos són la Reial Societat i el Madrid CFF.
Núria Mendoza afronta el seu onzè any a la lliga i, per segona temporada seguida, actuarà al Madrid CFF. Establerta com una habitual de la defensa, ja sigui com a central o com lateral esquerra, la jugadora de Monistrol de Montserrat té 171 partits a la màxima categoria i 7 gols amb el seu actual equip, la Reial Societat i el Llevant. L'any passat va ser una habitual, amb 26 partits dels 30 com a titular, i enguany, a pocs mesos de fer els trenta anys, vol seguir sent important per a la formació establerta a Fuenlabrada.
També és una veterana, tot i els seus 26 anys, Paula Fernández. La santfruitosenca enceta la seva novena campanya a Primera des que hi va pujar amb el Màlaga. Després de debutar amb el Rayo i de tres anys al Llevant, aquesta multiguanyadora de medalles amb les categories inferiors de la selecció espanyola canvia d'aires i va a la Reial Societat a consolidar-s'hi. Acumula 155 partits i 17 gols a la categoria i visitarà la seva excompanya Mendoza diumenge a les sis de la tarda.
Les altres dues jugadores són les de l'Espanyol. S'hi manté la igualadina Judit Pablos, que la temporada passada va debutar a Primera amb 19 partits jugats i 1 gol. Enguany serà la capitana i ja va mostrar el seu nivell sent la millor jugadora de Catalunya en el partit amistós perdut contra Xile.
I arriba a les blanc-i-blaves, procedent del Llevant Badalona, Laura Martínez. La migcampista de Vilanova del Camí ha disputat 34 partits i ha fet un gol a l'elit i arrencarà rebent diumenge l'Atlètic de Madrid (12 hores).
Jana Fernández i Judit Pujols fan girar la vista cap a l'estranger
La marxa progressiva, cada vegada més, de jugadores de la Lliga F a competicions més ben organitzades, de més nivell o en què es paga millor provoca que, com passa en la competició masculina, els aficionats cada cop hagin de mirar més cap a l'estranger. Si hi afegim les condicions econòmiques precàries del Barça, d'on surten algunes de les futbolistes amb més cartell, tenim la situació d'aquest estiu, en què dues de les millors jugadores de la regió central han hagut de fer les maletes.
La sesrovirenca Jana Fernández té una experiència de 56 partits i 3 gols a Primera i va proclamar-se subcampiona d'Europa amb Espanya fa unes setmanes a Suïssa. Però el Barça s'ha vist obligat a desprendre-se'n i ella se n'ha anat a la que sembla, per ara, la lliga més ben muntada el continent. La Women's Superleague anglesa veurà l'arribada del seu club, el London City Lionesses, amb la seva excompanya al Barça, la vallesana Maria Pérez i Markel Zubizarreta als despatxos. L'inici de la lliga serà complicat, amb un partit al camp del vigent campió d'Europa, l'Arsenal de la mallorquina Mariona Caldentey, una altra que va emigrar. Serà el dissabte, 6 de setembre, al migdia.
Encara menys experiència a la màxima categoria tenia la lateral de Montmajor Judit Pujols. Un sol partit, de fet 13 minuts, contra el Deportivo i també dues estones més a la Champions en dos cursos. Suficient per cridar l'atenció d'un excampió d'Europa com el Wolfsburg, que l'ha incorporada a la seva plantilla. Pujols pot tenir la seva primera oportunitat aquest dissabte, a les dues del migdia, ja que el seu equip s'enfrontarà al Bayern en la Supercopa que es jugarà a Karlsruhe. L'estrena a la Frauen Bundesliga serà diumenge, dia 7, a Hamburg.
I completa la llista la berguedana Queralt Torradeflot, que va estrenar-se el cap de setmana passat a la lliga suïssa amb el Rapperswill-Jona amb una derrota per 2-0 al camp del Grasshopper.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central