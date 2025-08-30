La Txèquia de Diego Ocampo també cau contra Estònia
La selecció que dirigeix el tècnic del Baxi Manresa està virtualment eliminada
Marcis Steinbergs tampoc juga en la derrota contra Sèrbia
Redacció
La selecció txeca que dirigeix el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, està virtualment eliminada de l’Eurobasket després d’haver sumat la tercera derrota contra Estònia per 75-89. Els estonians tenen una victòria i ocupen la quarta posició del Grup A, l’última que classifica per als vuitens de final. Els txecs són els últims, sense cap triomf encara, amb Portugal per davant amb una victòria contra els d’Ocampo, precisament.
Txèquia no ha tingut cap opció de victòria en el partit contra Estònia, ni en cap moment ha estat capaç de qüetionar-la. Ha anat per darrere en el marcador ja des de l’inici. Només ha guanyat l’últim parcial (21-12), però quan el partit ja estava del tot sentenciat i no n'han fet prou ni per dissimular en el marcador una derrota contundent i la inferioritat demostrada al parquet durant tot el partit.
Estònia ha comptat amb una marea blava de més de 8.000 seguidors que s'han desplaçat a la veïna Riga, la capital de Letònia, on es disputen els partits del Grup A.
La clau del partit ha esat la feblesa defensiva dels homes de Diego Ocampo a la pintura. En el segon quart, els estonians han anotat 14 punts dels 31 que han sumat en aquest període, des de dins de l’ampolla. En cmparació, els txecs tot just n'han pogut fer 16 durant els tres primers quarts.
El partit ha quedat sentenciat a mig tercer quart, quan l’equip de Heiko Rannula se n'ha anat de 28 punts.
Kristian Kullamae, amb 16 punts, ha flirtejat amb el triple doble, amb 7 rebots i 7 assistències, per firmar un +23 i convertir-se en el millor del partit. Menció també per a Henri Drell, que ha sumat 15 punts des de la banqueta.
Per la part txeca, el millorha tornat a ser Martin Peterka, amb 13 punts.
Sense cap victòria, i havent de jugar encara contra Sèrbia, líder del grup amb 3 victòries, i contra Letònia, 1 victòria i 2 derrotes, està virtualment eliminada.
Precisament, Sèrbia i Letònia s'han enfrontat en el partit de la jornada d’aquest dissabte, amb triomf per als serbis per 80-84. Tampoc hi ha intervingut el jugador del Baxi Manresa Marcis Steinbergs. La seva participació en aquest Eurobasket està sent testimonial, després que no intervingués pràcticament en la derrota del primer partit contra Turquia i ja no saltés a la pista en la victòria agònica contra Estònia a la segona jornada.
El triomf de Sèrbia s'ha sustentat en la fortalesa de Nikola Jokic, autor de 39 punts i 10 rebots. Amb tot, els amfitrions han mantingut opcions fins gairebé al final, malgrat que els serbis havien obert un forat de 12 punts en el tercer parcial i que havien anat durant molts minuts per sobre dels 10.
Però, amb 1:45 per jugar-se, un triple de Davis Bertans ha posat el 75-79, i s'ha acostat 80-82 amb un parcial de 5-0. A Letònia li queda per jugar contra Portugal i Txèquia, els dos últims classificats del grup, i té moltes possibilitats de passar a la fase següent.
