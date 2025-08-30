Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Musa Sagnia comunica que deixa el Baxi per anar a la lliga universitària dels Estats Units

Musa Sagnia, durant el partit contra el Casademont Saragossa, de la temporada passada

Musa Sagnia, durant el partit contra el Casademont Saragossa, de la temporada passada / Siu Wu/EFE

Redacció

Manresa

Musa Sagnia ha comunicat aquest dissabte de manera oficial que deixa el Baxi Manresa per anar-se’n a la lliga universitària dels Estats Units (NCAA). La marxa de Sagnia ja era coneguda, des que el club va presentar la plantilla per a la temporada 2025-26 sense ell.

L’ala-pivot gambià va arribar a l’equip manresà amb 16 anys, en etapa júnior, i des de llavors semmpre ha jugat amb el Baxi. L’ala-pivot gambià va arribar a l’equip manresà amb 16 anys, i des de llavors sempre ha jugat amb el Baxi. Hi haurà estat durant cinc temporades.

La temporada passada va fer una mitjana de 3,8 punts i 3,1 rebots.

El Baxi n’havia cobert la seva marxa amb el fitxatge de Louis Olinde. En els pròxims dies, s’haurà de saber a quina universitat jugarà.

