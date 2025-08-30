Musa Sagnia comunica que deixa el Baxi per anar a la lliga universitària dels Estats Units
Redacció
Manresa
Musa Sagnia ha comunicat aquest dissabte de manera oficial que deixa el Baxi Manresa per anar-se’n a la lliga universitària dels Estats Units (NCAA). La marxa de Sagnia ja era coneguda, des que el club va presentar la plantilla per a la temporada 2025-26 sense ell.
L’ala-pivot gambià va arribar a l’equip manresà amb 16 anys, en etapa júnior, i des de llavors semmpre ha jugat amb el Baxi. L’ala-pivot gambià va arribar a l’equip manresà amb 16 anys, i des de llavors sempre ha jugat amb el Baxi. Hi haurà estat durant cinc temporades.
La temporada passada va fer una mitjana de 3,8 punts i 3,1 rebots.
El Baxi n’havia cobert la seva marxa amb el fitxatge de Louis Olinde. En els pròxims dies, s’haurà de saber a quina universitat jugarà.
