Futbol | Trofeu de Festa Major
El CE Manresa remunta la UD San Mauro amb un gol a l'últim minut
El conjunt de Sergi Trullàs capgira el resultat advers i tanca la pretemporada amb una victòria molt treballada
Moha Ezzarfani ha estat l'autor del 3 a 2
El CE Manresa ha tancat la pretemporada amb una remuntada en els instants finals davant la UD San Mauro, equip de Lliga Elit. El partit, que l’ha decidit Moha Ezzarfani amb un autèntic golàs a dos minuts pel final (3 a 2), ha estat el corresponent al Trofeu de la Festa Major de la ciutat.
El conjunt de Sergi Trullàs afrontava el darrer partit de la fase de preparació amb la mirada posada en dissabte que ve, quan arrencarà la competició oficial amb el Mollerussa al Congost. Abans, però, ha rebut la visita del San Mauro, que no començarà la temporada fins al pròxim 20 de setembre al camp de la Unió Atlètica d’Horta. En aquesta ocasió, Trullàs ha repetit el dibuix de dos davanters que ja va fer servir a la segona part del partit amb el Castelldefels. El San Mauro, per la seva banda, ha optat per tres migcampistes per alimentar els tres jugadors més avançats.
L’inici del partit ha estat marcat per les imprecisions a totes dues bandes. Els dos equips volien proposar i dominar amb la pilota, però han estat erràtics i han comès pèrdues estranyes. Les del CE Manresa han arribat sobretot en la primera fase de la sortida, encara a camp propi, mentre que les del San Mauro han estat en els metres finals.
Tot i que el conjunt anoienc ha començat millor, a mesura que han avançat els minuts ha arribat el domini manresà. Hi han ajudat les aparicions per dins de Falgueras, Joel Montero, Moha Ezzarfani i Ayoub en la construcció, que han compensat la inferioritat numèrica al mig del camp i han permès els blanc-i-vermells aparèixer amb més perill als metres finals. Així, abans de la pausa d’hidratació, han arribat a l’àrea rival quatre vegades, per cap del San Mauro. Les més clares han vingut per centrades de Matovu des del costat esquerre. El lateral ha generat perill cada vegada que s’ha incorporat a l’atac. També per un xut de Toni Badia des del segon pal, posterior a un córner i molt proper a l’àrea petita, que, tot i estar sol i tenir temps per pensar, l’ha enviat directament fora.
Malgrat això, el primer gol ha caigut del costat dels de Jesús Milán. L’ha fet Roger Escamilla, que ha aprofitat una pèrdua de Falgueras prop de l’àrea pròpia en una cessió enrere per Òscar Pulido. L’ha aprofitat el davanter, més actiu que ningú, s’ha driblat el porter manresà amb classe i ha enviat la pilota al fons de la xarxa, a porteria buida.
La primera part ha acabat amb aquest resultat. Mentrestant, el CE Manresa ha continuat aproximant-se a l’àrea, sense èxit. De fet, ha estat més a prop el San Mauro d’ampliar l’avantatge que els locals de fer l’empat. Yanis i Marc Enríquez han provat tres xuts, dos des del costat esquerre de l’àrea i un altre des del punt de penal, que han obligat Pulido a estirar-se a fons.
Aquesta mateixa tònica ha continuat a la represa, i ha tornat a faltar poc perquè els visitants fessin el 0 a 2. Al conjunt de Sergi Trullàs li ha costat encadenar possessions llargues i ocasions col·lectives, més enllà d'alguna aparició aïllada a l’àrea.
A l’hora de joc, però, quan ha fet els primers canvis —Bamta Bande i De Pedro per Montero i Portero—, el mateix Bamta ha rebut a la frontal i ha xutat al pal més proper amb la cama esquerra. Ha fet l’1 a 1. Tot i això, altra vegada una pèrdua en sortida de pilota els ha condemnat a encaixar el segon gol. L’ha marcat Jordi Aribau, que ha vist Pulido avançat i ha xutat per sobre seu des de molt lluny. Poc després, el San Mauro ha estat a punt de tornar-los el favor amb una pèrdua en una zona similar. Els manresans han perdonat fins als tres intents que han tingut per empatar-ho.
Ja en els darrers deu minuts, Trullàs ha fet el darrer canvi. Ha entrat Manel Montoya per Badr. Poc abans, ho havien fet Curu i Olmedo. Llavors, ha aparegut Momoh, ja tot sol a la punta d’atac, i ha fet el segon gol. Ha donat aire al CE Manresa, que s’ha entregat en cos i ànima a buscar el tercer mentre el San Mauro es defensava a camp propi. Finalment, un autèntic golàs de Moha Ezzarfani a dos minuts pel final ha suposat la remuntada. L’acció ha fet esclatar els aficionats manresans del Congost, que han vist com el seu equip aixecava el Trofeu de la Festa Major de la ciutat. Els premis els ha entregat el regidor d’esports de la ciutat, Anjo Valentí.
