RAYO-BARÇA
Flick insisteix: «He parlat amb Fermín, estic convençut que es quedarà, el seu cor és del Barça»
Marcos López
No ha sigut una setmana tranquil·la per a Hansi Flick, pendent del futur de Fermín, preocupat per aquest genoll dret que molesta Gavi –és el mateix que es va operar el novembre del 2023 i el va tenir un llarg any de baixa– i inquiet perquè les inscripcions no arribaven fins a l’últim moment.
Setmana en què també ha hagut d’estudiar, ajustar i solucionar el tècnic alemany les disfuncions que va mostrar el seu equip la setmana passada contra el Llevant, sobretot en la primera part quan va marxar al descans amb un sorprenent 2-0 en contra.
«Per descomptat que he parlat amb Fermín. Ell sap que nosaltres volem que es quedi. A principis d’aquesta setmana era diferent, ara les coses han canviat», ha dit l’entrenador blaugrana, que ha insistit que no vol perdre’l.
«Jo li he donat la meva opinió»
«He parlat amb ell, de moment és aquí. Estic convençut que es quedarà, però no sé què passarà. Jo li he donat la meva opinió, però això queda entre ell i jo», ha argumentat Flick, recordant que són «els jugadors els que han de prendre les seves decisions» abans de llançar un llarg capítol d’elogis cap al centrecampista andalús.
«Estic molt content que Fermín jugui per al Barça, és un jugador molt important, el seu estil de joc és diferent d’altres jugadors, pot ajudar molt el Barça, ja ho va demostrar la temporada passada»
«Estic molt content que Fermín jugui per al Barça, és un jugador molt important, el seu estil de joc és diferent d’altres jugadors, pot ajudar molt el Barça, ja ho va demostrar la temporada passada», ha precisat el tècnic alemany, feliç perquè «ja veu la línia d’arribada» d’un mercat que no l’ha deixat estar tranquil durant aquest mes d’agost.
«És un jugador agressiu amb la pilota i contra la pilota, ens ajuda molt a crear espais. També és un fantàstic golejador, genera assistències. Quan és al camp és que ho fa fantàsticament i podeu notar que viu el Barça i que li encanta el Barça. No vull dir gaires coses, però crec que el seu cor és el Barça», ha precisat el tècnic.
«Cal esperar»
S’acaba el mercat aquest dilluns, a la mitjanit, i Flick ja confia a respirar tranquil, sense més sobresalts com el que va provocar la sortida inesperada d’Iñigo Martínez al futbol àrab. De moment, Gerard Martín ja ha sigut registrat a la Lliga. «Queda un dia, queda un dia, s’ha d’esperar que Szczesny i Roony puguin ser inscrits», ha recordat l’entrenador.
O sigui, Flick té l’únic defensa esquerrà –és lateral–, que pot utilitzar com a central per jugar de manera natural al costat esquerre. Se n’ha anat cedit Iñaki Peña a l’Elx, prèvia renovació fins al 2029, i això facilita, però no del tot, la inscripció de Szczesny. Això ha obligat la directiva de Joan Laporta, com va passar l’estiu del 2022, a avalar fins a 12 milions d’euros (set a l’inici més uns pagarés de cinc al final) per arribar al dia final del mercat amb els deures fets.
Amb la llengua fora i posant a prova la paciència de Flick el Barça es presenta a Vallecas per lliurar la tercera jornada de la Lliga sense saber encara on jugarà la quarta contra el València. «M’encantaria quedar-me amb tots els jugadors, tenim un equip fantàstic», ha afegit Flick.
És la seva estrena a casa, però encara desconeix si serà al nou Camp Nou, com sosté la junta de Laporta, o haurà de refugiar-se a l’Estadi Johan Cruyff, tal com ja va fer en el Gamper. Després de dues victòries en els dos primers partits (0-3 a Mallorca i 2-3 al Llevant) busca acabar aquest primer tram amb un tres de tres.
«Era important començar amb sis punts i ara tenim el Rayo on Iñigo va fer una feina fantàstica, l’equip sap molt bé com juga. Tenen molta intensitat, serà un partit difícil i sé que el terreny de joc no és tan gran com d’altres», ha indicat l’entrenador blaugrana.
