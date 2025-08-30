Barça
La samarreta rosa fantasma del Barça: no existeix però s’ha convertit en un fenomen viral
El disseny no oficial, que no ha sigut ni aprovat ni presentat al club, ha triomfat als carrers
Laia Bonals
Fa cinc anys que el Barça no té una samarreta de color rosa. Tot i que si camines pels carrers de Barcelona et donarà la sensació que això és mentida. El color ha inundat els carrers, fins a discutir el lloc al blaugrana amb un disseny disruptiu. I fantasma. Ni Nike ni el Barça han presentat aquesta equipació, d’un to rosa neó i amb una estètica semblant a la Total 90 que també té la tercera samarreta real del Barça aquesta temporada. No obstant això, molts són els aficionats que han adquirit aquestes samarretes, fins i tot pensant-se que són una versió oficial.
I s’ha fet viral. L’elàstica, que recorda aquella samarreta rosa fluor de la temporada 2020/21, és una rara avis. A simple vista sembla un disseny de Nike per al primer equip, però no hi ha registre que hagi sigut plantejat, aprovat ni presentat per l’entitat blaugrana, que veu com aficionats passegen per l’esplanada del Camp Nou lluint aquesta equipació. D’aquí ve la seva raresa. Es desconeix d’on ha sortit el disseny que és present en mercats ambulants, venda ambulant en passejos marítims, pàgines web, i botigues de ‘souvenirs’ i samarretes de futbol. El seu preu està entre els 25 i 35 euros, segons el venedor. «És la que més venc», confessa l’Adam, venedor ambulant al passeig que precedeix la platja de Castelldefels.
És habitual veure imitacions i falsificacions de samarretes oficials, que tornen el producte menys costós econòmicament, però en comptadíssimes ocasions un disseny havia aparegut del no-res per convertir-se en un fenomen de masses. Internet és ple de botigues que venen falsificacions i és un mercat en auge donat a la moda de portar les samarretes de futbol més enllà de l’estadi. S’ha convertit en un signe estètic i, per tant, com més se’n tinguin, looks diferents es poden crear. Ara, amb el preu actual de les samarretes oficials, això es converteix en una afició molt costosa. Per exemple, la primera equipació del Barça d’aquesta temporada té un preu mínim de 99,99 €, sense pedaços ni estampació.
Allà les falsificacions han trobat un mercat per explotar. La necessitat de tenir-ne moltes i diferents porta que es creïn dissenys sense parar i quan una samarreta es fa viral, como la rosa fantasma del Barça, les vendes es disparen i són presents a tot arreu.
Però la realitat és que el Barça tan sols ha tingut dues samarretes roses en tota la seva història. La primera vegada va ser la temporada 2017-18, com la seva tercera equipació. La segona, fa tot just cinc anys, el 2020/2021, amb un disseny senzill amb el rosa com a color predominant en «una samarreta que es va inspirar en els colors de l’alba». Els detalls aiguamarina i negres al coll i mànigues li donaven un toc propi. Malgrat no ser present en més equipacions oficials, el rosa, per exemple, sí que s’ha colat a la roba de l’equip català en la seva col·lecció per a festivals.
Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb el Barça per saber el seu posicionament i si ha afectat d’alguna manera l’entitat l’aparició d’aquesta equipació. Des de l’entitat asseguren que el Club «no té per costum fer valoracions de productes no oficials que puguin comercialitzar-se en circuits que no depenen de nosaltres».
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra