El Barça fa un mal partit i es deixa dos punts en el camp de cols de Vallecas (1-1)
Les aturades del sallentí Joan Garcia, el millor de l'equip, eviten la derrota blaugrana
El partit es va jugar sense VAR durant tota la primera part
El Barça es va deixar dos punts i el lideratge de la Lliga en un mal partit contra el Rayo Vallecano (1-1). Els blaugrana no es van saber adaptar en el camp de cols de Vallecas i van entrar en l’intercanvi de cops que li va proposar el Rayo. El sallentí Joan Garcia, el millor dels blaugrana, va evitar amb les seves intervencions que el resultat fos una derrota.
Hansi Flick va canviar tot el centre de defensa, no per fer-hi entrar Gerard Martin, l’únic central esquerrà de què disposa després de la marxa d’Iñigo Martínez i que el club ha aconseguit d’inscriure aquesta setmana, sinó per posar-hi Eric Garcia i Christensen. Confirmava la confiança que té amb el de Martorell, sigui per fer-lo jugar al lateral o pel centre, i que Cubarsí no està al nivell de la temporada passada. Va insistir amb Ferran Torres a l’eix de l’atac per davant de Lewandowski.
Sense VAR, 45 minuts
El partit va començar sense el VAR, gairebé tan espatllat com la gespa i el vell estadi del carrer del Pallasso Fofó, però molt menys que les relacions entre l’afició vallecana i el president i propietari Raúl Martín Presa.
No li va anar gens bé al Barça que no hi hagués VAR i no es pogués validar el penal que Mateu Busquets Ferrer li va xiular a Pep Chavarria per una entrada barroera i punible a Lamine Yamal. Ell mateix li va reclamar a Raphinha, que ja havia agafat la pilota, el va xutar i el va marcar, i va fer evident la nova jerarquia.
Joan Garcia, salvador
L’inici havia estat d’un descontrol inèdit en el Barça, amb massa pressa per arribar a l’àrea madrilenya. Els espais que deixava el Rayo es convertien en una temptació irresistible per a qui tenia la pilota —si no era Pedri qui la tenia—, i en un parany alhora. No va estranyar que les millors intervencions haguessin de ser del sallentí Joan Garcia, amb una aturada prodigiosa a rematada de Ratiu a dos pams d’ell, i a peus d’Isi, a la mitja hora de joc. I sempre atent per avançar-se a les passades llargues i valent en les centrades.
El pas pels vestidors no va acabar amb el desgavell. Joan Garcia li va negar el gol a Isi —estava en fora de joc i el VAR havia ressuscitat— i Olmo va enviar fora una rematada franca. Sense fer el 0 a 2, l’intercanvi de cops era una invitació a l’empat. Va arribar aviat, en una rematada de Fran Pérez, que acabava d’entrar i es va trobar sol en un córner. Era el vuitè que treia el Rayo, per cap el Barça. Minuts en què el Barça va estar contra les cordes i en què Joan Garcia va evitar el segon gol local i la derrota amb quatre intervencions de molt mèrit.
