Futbol
El Sant Pau i el Gimnàstic de Manresa guanyen el torneig Interclubs de Festa Major
Tercer triomf en el torneig masculí del club del sud de la ciutat i cinquè de les escapulades, en tots dos casos derrotant el CE Manresa
La UE Sant Pau, en categoria masculina, i el Gimnàstic de Manresa, en la femenina, s'han endut la victòria en el torneig Interclubs que, pel que fa als homes, ha aconseguit reunir les nou entitats de la ciutat. En dones, el torneig ha estat un duel directe. En els dos casos, els campions han vençut la representació del CE Manresa en un campionat coorganitzat per la Federació Catalana de Futbol i l'Ajuntament i amb la col·laboració del FC Pirinaica, que ha aportat el seu camp de la Mion-Puigberenguer.
El Sant Pau ja havia vençut els anys 2019 i 2023 i empata en el lideratge del palmarès amb el PI Puig i el Gimnàstic. En la primera fase, dissabte, va empatar amb la Pirinaica (1-1) i va derrotar l'equip del Xup per 1-0. Per la seva banda, el CE Manresa es va classificar després d'empatar amb l'Atlantic City a zero i vèncer per 3-0 la Balconada. En l'altre grup, el Gimnàstic de Manresa va passar a semifinals en vèncer per 1-0 la Font dels Capellans i empatar a zero amb els Diablos Negros.
En la penúltima ronda, el Sant Pau i el CE Manresa han guanyat, ja el diumenge, els respectius partits contra el Gimnàstic i l'Atlantic City i s'han plantat a una final en què els primers s'han endut la victòria. A part dels tres equips tricampions, també han assolit aquest trofeu dos cops la Balconada i un el Montcau, la Font, la Pirinaica i el CE Manresa.
En el torneig femení, no hi ha hagut color i el Gimnàstic es manté com a únic campió en derrotar el CE Manresa per 0-8.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat