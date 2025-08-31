Més esport
Donar una segona vida a les xarxes de pesca per fer cistelles de bàsquet
Carlos Martínez, basquetbolista gallec i or al Mundial de 3x3 com a capità de la selecció espanyola, recicla residus marins i els converteix en material esportiu
Arnau Segura
Té una cita de San Agustí tatuada al cervell: «És dolent patir, però és bo haver patit». És Carlos Martínez (la Corunya, 1996), un jugador de bàsquet que fa unes setmanes va aixecar al cel de Mongòlia la copa del Mundial de 3x3 com a capità de la selecció espanyola i un emprenedor amb més de set empreses. Admet que segueix en un núvol: tan feliç d’haver viscut una cosa que era més que un somni, una utopia per a un equip que no figurava en cap llista de favorits perquè mai havia brillat a escala internacional. «A poc a poc ho vas assimilant, però continua sent una cosa molt gran», afirma.
Explica que el moment d’aixecar la copa va ser «un còctel d’emocions que no podria descriure»: «No podíem deixar ni de riure ni plorar». L’or reposa en una prestatgeria del saló, ratllada de xocar tantes vegades amb les dels seus tres companys. Es va fer viral un vídeo seu en el qual passava el control de seguretat amb la medalla amagada i l’arc detector xiulava. Riu. «¿Quan tornaré a guanyar una medalla d’or en un Mundial?».
Futbol i tennis de taula
Martínez va començar jugant a futbol, amb Tristán i Valerón com a ídols, després va ser campió gallec de tennis de taula i després va arribar al bàsquet per la seva altura. Un any va compaginar els tres esports. «Era una bogeria». Es va decantar pel bàsquet perquè ja havia jugat amb les seleccions de la Corunya, Galícia i Espanya i el volien equips de la Lliga ACB. Als 14 anys va fitxar pel Baskonia, un dels grans equips del país. Se’n va anar sol a Vitòria. El camí va ser dur. Recorda sortir plorant de sessions de vídeo. Aprendre a conviure amb el dolor. Però agraeix aquesta disciplina, «necessària», perquè va llaurar el seu caràcter, la seva resiliència.
Amb 18 anys i cinc dies va debutar amb el primer equip a l’Eurolliga, de la mà de Sergio Scariolo: 132 segons sobre la pista davant de la seva família en què només va tenir temps de fer dues faltes, però que seran inoblidables. Tot era felicitat. La samarreta continua penjada a la seva habitació. Després jugaria 56 segons més contra el Fenerbahçe a l’Eurolliga i quatre estones a l’ACB. I es va acabar. No va tornar a trepitjar l’elit. «La meva història ve de no complir les expectatives, allò pel que lluitava quan era jove. No és una història d’èxit lineal ni d’un fora de sèrie que ha guanyat sempre. És una història de caure i aixecar-se, de tenir més derrotes i fracassos que victòries i de continuar lluitant, intentar reinventar-me, ser resilient sense perdre l’esperança. Les victòries no són una cosa que ve de manera lineal. La vida no és així», emfatitza.
Va viure i va sobreviure sis anys entre el segon i el tercer esglaó del bàsquet espanyol. Parla del 5x5 amb frustració. Ara amb prou feines veu alguns partits perquè diu que ja no el diverteix i potser perquè amaga cert dolor: «Va arribar un punt que no era feliç en la meva carrera. Era una situació trista perquè estava perdent la il·lusió pel que jo havia apostat, pel que somiava, pel que me’n vaig anar de casa als 14 anys». L’estiu del 2020, en plena pandèmia, tenia diverses propostes, però va decidir canviar de vida. Es va llançar a una piscina que ara desborda. Va apostar pel 3x3, una disciplina amb un creixement «totalment exponencial». El primer Mundial va ser el 2012 i va debutar en els Jocs el 2021. La selecció femenina va guanyar la plata a París i també té dos ors i tres bronzes europeus. Martínez juga al Lausana suís, número 18 del món.
«Un foc interior»
Amb més temps i llibertat va completar la seva formació, una carrera i quatre màsters, tot i que matisa que el més important és tenir «un foc interior», i sobretot va donar curs a la seva passió autodidacta pel món de les inversions i les empreses: «¿Qui són les persones de la llista Forbes? Empresaris i inversors. Així que vaig començar a aprendre tot el que pogués de tots dos». Diu que si tornés al 2020 i es veiés amb set empreses sentiria vertigen, però parla d’un creixement exponencial i orgànic, amb moltes caigudes pel camí de l’emprenedoria i algun encert que ha pagat els errors: «Els fracassos anteriors són el que et fan arribar on ets».
Són empreses que busquen «fer un món millor a través de l’esport», partint de la premissa que l’esport és una forma de vida que també pot ser una manera de canviar vides. Té una cadena de gimnasos que busca «democratitzar» l’entrenament de força (Neofit), una empresa de productes de recuperació i innovació (Wellbeinn). Però Ecoballution és la més especial: «Un projecte social més que una empresa» que cada any recicla de sis a vuit tones de residus marins per convertir-los en material esportiu. Xarxes de pescar que adquireixen una segona vida com xarxes de cistelles de bàsquet o de porteries de futbol de clubs de Primera Divisió, per evitar que acabin abandonades a la sorra o al mar.
La idea va néixer de la tristesa de veure les platges plenes de residus i escombraries: aparells de pesca, bosses de menjar, ampolles de vidre o de plàstic o xarxes. Es va recordar de les redeiras, les dones que cusen i recusen xarxes a la costa gallega, i dels bolsos que fan per reinventar-se, per combatre un futur i fins i tot un present difícil. «Vaig pensar que si tallaves per sota un bolso d’aquests podia ser una xarxa de bàsquet. Va ser un procés d’R+D molt sofisticat: vaig portar una xarxa de bàsquet a l’associació de redeiras i els vaig preguntar si podíem copiar això», somriu. Es va poder. Les xarxes resultants són de fet més resistents. «Per la sal que tenen i perquè estan més preparades per a situacions extremes. Són xarxes que estan preparades per passar mesos i mesos en alta mar, en remull i el frec d’una pilota no els sol fer massa», explica.
Cada any produeixen unes 2.000 xarxes a mà, també per a futbol sala, voleibol i waterpolo. També creen roba o trofeus a partir d’aquests residus. «El problema és tan gran que tenim escombraries per fer-se’n un tip».
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat