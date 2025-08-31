Més esport
'Temps mort', el documental sobre el pívol del Barça que va desaparèixer 40 anys després d'una lesió i una espiral destructiva
El documental «Temps mort» reviu la història del pivot nord-americà, que després de lesionar-se va caure en una espiral destructiva i es va esfumar durant quatre dècades, fins a reaparèixer el 2021
Roger Pascual
Charles Thomas va ser el primer gran del rei de l’esmaixada en el bàsquet espanyol. «Tenia unes facultats físiques portentoses, com no he vist en cap jugador en la meva vida», explica Eduard Portela, expresident de l’ACB i el seu exentrenador al Sant Josep de Badalona. «Hi ha una llegenda que circula que diu que quan jugava al Sant Josep li van posar un bitllet de 1.000 pessetes damunt del taulell. Va saltar, el va agafar i el va guanyar», explicava Aíto García Reneses, excompany al Barça.
El pivot nord-americà va fitxar el 1972 pel club blaugrana després d’haver estat dues vegades màxim anotador de la lliga, però una greu lesió de genoll va truncar la seva carrera. Després de jugar només nou partits al Manresa, va tornar als EUA i va entrar en una espiral destructiva. Tenia dos fills, però s’havia esvaït i hi havia versions diverses i difuses sobre la seva mort: sobredosi, apunyalat, tirotejat... Fins que va renéixer el 2021.
«DEP Charles Thomas». Així acabava el profund article que Carlos Jiménez li va dedicar el 2017 a la revista Solobasket. El periodista no sabia aleshores que aquell article seria la llavor del documental Temps mort, en què Jiménez signa un guió ple de girs inesperats. Per al seu article havia parlat amb Norman Carmichael, el millor amic de Thomas a Barcelona. Quatre anys després, el mític excapità del Barça, que va jugar nou temporades al club, anava en cotxe per Texas quan va sonar el seu mòbil.
«¿Norman Carmichael? Charles Thomas vol parlar amb tu». «No sé qui ets, però això és una broma de mal gust, Charles va morir fa anys», li va respondre l’exblaugrana. Van fer una videotrucada però Carmichael seguia desconfiant. «El primer que vaig pensar és que era un engany i que algú buscava diners dels amics de Charles. Però vam anar parlant i semblava que sabia massa coses per ser un impostor», explicava. Però Thomas no li demanava res, només volia parlar amb ell. Li va explicar que havia estat vivint al carrer, demanant diners per a drogues.
«Les drogues van entrar a la seva vida de forma massa habitual. Crec que va ser cosa de drogues i de manca de saber guanyar-se la vida fora del bàsquet». Li van haver d’amputar un peu, anava en cadira de rodes i portava quatre anys en una residència geriàtrica a Amarillo (Texas), on encara resideix.
Seguint la petjada de l’aclamat Searching for Sugarman, Temps Mort reconstrueix la vida d’una altra jove estrella que ho tenia tot per triomfar però la mala fortuna va truncar la seva carrera fins a esborrar-se. El Sant Josep es va endur el 1968 per un milió de pessetes aquella promesa universitària, que tenia el rècord de rebots dels Golden Eagles (Universitat Estatal de Califòrnia). Després d’intentar fitxar (sense èxit) un jove contestatari que s’havia negat a anar als Jocs de Mèxic en protesta per la guerra del Vietnam i que per aquells temps es deia Lew Alcindor (més endavant conegut com Kareem Abdul-Jabbar), l’expedició badalonina va fer un càsting de 30 talents que finalment es va emportar Thomas.
El seu impacte a la lliga espanyola va ser immediat, ja que no s’havia vist mai rebentar el cèrcol com ho feia ell. Després de ser dues temporades seguides màxim anotador de la Lliga (25,6 la primera i 24 la segona), no va poder disputar la temporada 70-71 perquè es va canviar la normativa i es va impedir jugar als estrangers. Va haver de nacionalitzar-se, però el procés es va allargar fins que la temporada següent el Barça el va fitxar i, desbloquejats els tràmits administratius, va ser el màxim anotador de l’equip (20,7) i el tercer de la competició. «L’únic problema era la seva falta d’entrega als entrenaments. Charles m’ho va dir més d’una vegada que ell creia que un jugador naixia amb un nombre determinat de salts. Mai no volia gastar-los als entrenaments. Entrenava al seu aire. El problema és que aquesta actitud, de tant en tant, la traslladava als partits», explicava Carmichael a l’article de la revista Solobasket.
El vaticini de la pitonisa
Una pitonisa li havia vaticinat a Thomas que tindria una lesió que truncaria la seva carrera. I la predicció es va complir quan es va trencar el tendó rotulià contra el Madrid el novembre de 1974. «Quan Charles es va lesionar, es va enfonsar del tot. Va intentar recuperar-se, però mai més va ser el jugador d’abans. Part de la culpa va ser mental, una altra part pels serveis mèdics d’aquella època que eren molt limitats i ja no tornaria a ser el mateix».
Després de no poder jugar la resta del seu últim any blaugrana, el Barça el va cedir al Manresa, on va disputar només nou partits fins que es va negar a jugar més, tocat física i mentalment. La seva exdona s’havia marxat amb els seus fills als EUA i ell, desmotivat, només aguantaria un any més a Espanya abans de tornar també al seu país per canviar el bàsquet per les drogues i els parquet per la duresa dels carrers.
L’hipnòtic documental, dirigit per Fèlix Colomer, produït per 3Cat amb la col·laboració d’El Terrat i distribuït per A Contracorrent Films, s’estrenarà el 12 de setembre. El film combina entrevistes amb escenes dramatitzades i amb vídeos familiars que la família de Thomas havia gravat amb una càmera super8. Entre els entrevistats, a més d’excompanys com Carmichael, Portela, Aíto i Manolo Flores, hi apareix també Matson, un dels fills de Charles. Nascut a Barcelona, va deixar de veure el seu pare als sis anys i ara intenta trobar respostes a més de 40 anys de silenci i misteri.
