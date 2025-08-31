Curses de muntanya
Top 30 de Marta Muxí a l'Ultra Trail del Mont Blanc
La corredora de Rajadell entra en la 28a posició i 5a en el seu grup d'edat
La corredora de Rajadell Marta Muxí (Utopeak - Collbaix el Celler El Molí) ha acabat en la 28a posició en l'Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB), la seva millor classificació en una cursa d'aquestes característiques. Muxí ha acabat 5a en el seu grup d'edat de 40-44 W.
La mítica cursa que volta el massís del Mont Blanc, amb un total de 176,4 km i un desnivell positiu de 9.915 metres, ha tingut una participació absoluta de 2.492 corredors, 2.129 homes i 363 dones. La sortida va ser divendres des de Chamonix, a les 17.45 h.
És una de les proves més dures de l'ultra trail. La prova és l'abandonament de gairebé 1.000 corredors, que se succeeix edició rere edició.
La guanyadora en la prova femenina ha estat la corredora de Nova Zelanda Ruth Croft (Adidas Terrex), amb un temps de 22:56:39. Han completat el podi la francesa Camille Bruyas, amb 23:28:48 i l'alemanya Katharina Hartmuth (Hoka), amb 24:16:39.
La millor catalana ha estat la corredora d'Ogassa (Ripollès) Clàudia Tremps (On Running), que ha cobert la distància amb 25:05:07 que li ha valgut per ocupar la novena posició. Ben a prop seu ha entrat la basca Maite Maiora, tretzena amb un temps de 27:17:41.
Una de les imatges de la cursa l'ha protagonitzada la nord-americana Courtney Dauwalter (Salomon), guanyadora de la prova en tres ocasions i que tornava a sortir de favorita per a la victòria. Però, tot i que s'ha enfonsat físicament i ha perdut l'opció de repetir victòria, ha seguit empesa pel públic que l'animava a acabar i ha acabat desena, amb 25:50:38.
Marta Muxí ha plantejat una cursa conservadora, que li ha permès anar de menys a més, i recuperar posicions a la classificació amb el pas dels quilòmetres i les hores. Ha acabat en el Top 30, en la 28a posició, concretament, i en la 5a del seu grup d'edat de 40 a 44 anys. Ha coberta la distància amb un temps de 31:12:05. Ha estat la tercera corredora de l'Estat espanyol, per darrere de Tremps i Maiora, de les 110 que havien pres la sortida.
En la categoria masculina, el guanyador ha estat el britànic Tom Evans (Asics), amb 19:18:58, seguit del nord-americà Ben Dhiman (Asics Fuji trail), amb 19:51:37 i del també britànic Josh Wade (the North Face), amb 20:05:06.