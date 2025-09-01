Bàsquet
El 3x3 de la Festa Major corona nou equips campions i acull 270 participants
La segona edició del campionat organitzat per l'AE La Salle compagina les classificatòries a l'Ateneu de les Bases i les espectaculars finals a Crist Rei
La segona edició del 3x3 de bàsquet de la festa major de Manresa va coronar nou equips campions després d'una jornada d'emocions en dos escenaris. L'Ateneu de les Bases, per a les classificatòries, i una pista situada a la plaça Neus Català, al costat de Crist Rei, per a les finals, van veure desfilar 70 formacions amb un total de 270 jugadors, els quals es van barrejar amb la ciutadania i, en alguns moments, d'altres actes de la festa manresana.
El campionat ha estat preparat per segon any consecutiu per l'AE La Salle Manresa, que aplica, amb l'inestimablement ajut d'una gran quantitat de voluntaris desinteressats i compromesos, el desig de l'altre organitzador, l'Ajuntament de Manresa, d'una activitat d'equip i compartida amb tothom.
Pel que fa als campions, en les categories grans n'hi va haver tres de masculins. En sèniors, La Cancha P9 va derrotar en una emocionant final amb pròrroga els Descansa per 17-16. Els tirs lliures van decidir. En els júniors, exhibició del Bàsquet Almendra, que no va deixar reaccionar els Instant Crushers i els va vèncer per 21-1. Finalment, en màsters de més de 35 anys, Els Pujolets van derrotar Els Minions per 13-10.
Sis categories més
Aquestes competicions es van dur a terme a la tarda. Al matí s'havien jugat les eliminatòries dels més joves, els quals van disputar les finals havent dinat. En els cadets masculins, els I'm Afraid van vèncer Els de Fora per 14-13. En la competició femenina, triomf de Las Albertas per damunt de les Conejito Malo de Regalo per 11-13.
En infantils, l'Skibidi Team va vèncer Los Muxaxos, un conjunt d'Artés, per 11-18 en la competició masculina. En la femenina, victòria per a les Golden Girls per 8-5 sobre les Técniques de la Vida. Finalment, en els minis, Els Quatre Fantàstics van vèncer en nois, en imposar-se al SuperTeam per 12-10. En noies, Las Guerreras van ser millors que les Mini Indiana i les van guanyar per 13-6.
