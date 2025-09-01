Bàsquet / Tercera FEB
El CB Esparreguera es rearma per aspirar a l’ascens
El conjunt del Baix Llobregat nord fa els deures a l’estiu i presenta les seves credencials davant els competidors amb cinc fitxatges i renovant el nucli dur de la plantilla
Un mal tram final amb quatre derrotes va enterbolir la notable temporada que va firmar el Tenea-CB Esparreguera el curs passat. Els del Baix Llobregat nord van finalitzar sisens i aquest curs busquen mantenir la progressió dels darrers anys i fer el pas definitiu que els permeti lluitar per l’ascens a la tercera categoria del bàsquet estatal, la Segona FEB. Per afrontar aquest repte han incorporat cinc jugadors i han renovat el nucli dur, incloent-hi l’equip tècnic.
El conjunt que entrena Norberto Guerra, que serà la seva tercera temporada al capdavant de l’equip, ha fet els deures assegurant la continuïtat de l’escorta Jeremy Martin, el referent ofensiu amb unes mitjanes de 18 punts per partit el passat exercici; el pivot de Sant Sadurní Xavi Almirall; Albert Barquets; l’ala-pivot Josep Solé; el base Dani Roy; l’aler Quico Roig; i el base Pau Campaña. “El més important és que hem mantingut el bloc. Hi havia altres opcions sobre la taula, però hem aconseguit convèncer-los i que estiguin dintre el projecte”, ha destacat a Regió7 el tècnic del club.
Pel que fa a les incorporacions, l’entitat ha buscat “rejovenir la plantilla i millorar el nivell físic per fer un salt de qualitat en el nivell de joc”, ha explicat Guerra. Amb aquest objectiu ha arribat Enric Vera, un exterior versàtil de 23 anys provinent del CB Cornellà amb gran tir i visió de joc; Silvestre Esteves, jugador polivalent als dos costats del parquet que aportarà potència als esquemes ofensius i dotat d’una gran capacitat defensiva; Martí Rosada, pivot de 23 anys que ve de jugar amb el Castelldefels i destaca per la seva facilitat per córrer la pista, jugar a camp obert i aprofitar les situacions de transició per generar avantatges; i Miquel Segarra, també provinent del Castelldefels i amb capacitat d’alternar les posicions de 3 i 4. Té una gran verticalitat cap a cistella, un bon tir des de la llarga distància i velocitat al contraatac. Farà el salt al primer equip després de deu temporades Quim Bardés
Els adversaris es reforcen
De la mateixa manera que el CB Navàs, el Tenea-CB Esparreguera jugarà al grup C-B de Tercera FEB, la quarta categoria del bàsquet estatal, i repetirà gran part dels rivals del curs passat. Això no obstant, l’arribada del CB Prat per descens de categoria i els grans reforços que han dut a terme conjunts consolidats com el DM Group Mollet o el Sa Tinita CB Es Castell Menorca prometen exigència màxima per als dos conjunts de la regió central.
“És un grup dificilíssim, amb equips de pressupost elevat i expectatives molt altes”, ha subratllat Guerra, en primer terme, sobre els adversaris de l’entitat esparreguerina. Tot i aquesta circumstància, l’entrenador és alhora coneixedor que “la dinàmica és bona els darrers anys. El curs passat vam estar bona part en les tres primeres posicions del grup. El repte d’aquesta temporada és millorar el que s’ha aconseguit fins ara, començant per al nostre dia a dia, generar identitat pròpia i cohesionar els jugadors. El que hem de fer és treballar molt i anar aconseguint els objectius que ens proposem”, detallava.
El CB Esparreguera debutarà a la lliga el dissabte 4 d’octubre a la pista del CB Cuarte de Huerva a 2/4 de 7 de la tarda. El primer enfrontament a casa serà contra el DM Group Mollet el dia 11 a la mateixa hora que el primer partit.
Abans, els del Baix Llobregat nord competiran a la 44a Lliga Nacional Catalana 3a FEB, on han quedat enquadrats en el grup 3 amb el CB Navàs Viscola i el Monbus-CB Igualada. Aquesta competició comptarà amb un total de 19 clubs, arrencarà amb una fase prèvia de 5 grups de 3 equips i 1 grup de 4 equips. El format de la competició dels grups (fase prèvia) serà el d'una lligueta de tots contra tots, a una sola volta, que es disputarà les jornades de l'11, 13-14 i 20-21 de setembre.
Els primers classificats de cada grup, juntament amb els dos millors segons classificats disputaran la fase final (quarts de final, semifinals i final). Els quarts de finals estan previstos per a divendres 26 setembre, a partit únic, a pista de l'equip millor classificat; mentre que la Final a Quatre es jugarà el cap de setmana del 27-28 de setembre, amb seu i horari encara pendent per determinar.
