Excursionisme
Homenatge a la «determinació i al coratge» de Montserrat Jou
L’acte d’inauguració de l’Exposició Les dones a la muntanya. 50 anys de la primera ascensió Nacional femenina al cim del Noshaq (7.220 m) a la Plana de l’Om desborda les previsions d’assistència
«Aquesta exposició és un homenatge al coratge, la determinació i la passió per la muntanya» de pioneres com la manresana Montserrat Jou, va valorar el president del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Melcior Serra Singla, a l’inici de la inauguració de l’exposició Les dones a la muntanya. 50 anys de la primera ascensió Nacional femenina al cim del Noshaq (7.220m) que ha quedat instal·lada a La Plana de l’Om i que es podrà visitar fins al diumenge 7 de setembre, de 17.00 h a 20.00 h.
A l’acte, a més de Montserrat Jou, hi van intervenir Ton Bahí Alburquerque, encarregat de posar en context la fita, el president de la Federació d’entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino Urbano, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.
La inauguració va desbordar les previsions d’assistència que s’havien fet, circumstància que va obligar a traslladar els parlaments de la sala d’exposicions, on s’havia previst, a la sala d’actes, que es va omplir del tot. Entre els presents hi havia figures destacades de l’alpinisme i l’excursionisme bagenc, com Jordi Camprubí, el manresà que formava part de l’expedició que fa 40 anys va aconseguir arribar al cim de l’Everest, o Núria Picas.
Ton Bahí va donar molt de valor a la gesta aconseguida per Montserrat Jou l’any 1975, no només pel fet de ser la primera dona catalana i de l’estat espanyol, i la sisena europea, que aconseguia coronar un 7.000 sinó, sobretot, per la dificultat tècnica del Noshaq, situat a la serralada de l’Hindu Kush.
Montserrat Jou no va treure mèrit a la fita que va protagonitzar, però la va fer extensiva a totes les persones que van formar part de l’expedició que dirigia Josep Maria Montfort «perquè una persona sola no pot arribar al cim», i va remarcar que la seva companya Maria Carme Oliver va arribar fins als 6.800 metres.
Jou va recordar els seus inicis al Centre Excursionista i com els va néixer la passió per l’excursionisme i l’escalada amb les sortides a Montserrat i el Pirineu, primer. I va explicar l’anècdota de quan, juntament amb Oliver i Montserrat Dalmau, després d’haver fet unes quantes «cordades de dones», van decidir anar més enllà i pujar el Mont Blanc. «Els nois, no es creien que en fóssim capaces.. encara que no ens ho van dir fins que no vam tornar, amb èxit», va relatar.
L’exposició inaugurada aquest dilluns sobre les pioneres a la muntanya, podria fer que Montserrat Jou es convertís en la primera dona Membre d’Honor de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. «Ho proposaré a l’assemblea», va assegurar el seu president Jordi Merino Urbano.
L’acte el va tancar l’alcalde Marc Aloy amb un agraïment a Montserrat Jou «per haver obert camí» en la igualtat entre els homes i les dones.
L’exposició repassa la trajectòria alpinista i viatgera de Montserrat Jou, des de les primeres escalades l’any 1962, fins a les últimes del 1997 a la glacera Batura. Es tracta de plafons amb fotografies, un text explicatiu, els noms dels membres de l’expedició i una fitxa tècnica.
