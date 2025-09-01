UN LEMA COM A AVÍS
Flick marca la línia al Barça amb el seu missatge: «Els egos maten l’èxit»
El tècnic va entrar somrient a l’estadi deteriorat de Madrid i en va sortir decebut
Joan Domènech
Si el missatge de Hansi Flick a Vallecas era un avís per a qui desitges marxar del Barça, va arribar amb el temps just: quedaven menys de 24 hores per al tancament del mercat, després de tres mesos obert. Va ser, sens dubte, un recordatori davant les actituds i els comportaments que ha detectat a l’equip, agitat internament.
«Els egos maten l’èxit», la frase cèlebre de Flick després de l’empat contra el Rayo, ve a ser un lema que va voler reforçar l’entrenador, més fastiguejat per la incertesa que ha generat el mercat al Barça que pels inconvenients que va trobar l’equip a Vallecas i que no va saber superar. Donant per dolent, per descomptat, l’empat (1-1), tot i que l’entrenador alemany considerés que van sumar un punt perquè el va salvar Joan Garcia amb les seves parades. Flick va entrar somrient a l’estadi deteriorat de Madrid i en va sortir decebut.
Dies per a la reflexió
«El més important per a mi és que tots els jugadors estiguin compromesos al cent per cent amb aquest club i amb aquest equip», va dir Flick, reclamant una afecció incondicional a l’escut més que als diners oferts. Allà va establir l’origen de la inesperada sortida d’Iñigo Martínez i la base dels dubtes de Fermín López, tot i que en el seu cas s’hi afegeixen altres circumstàncies personals.
«L’any passat juguem com un equip, com una unitat, i hem de tornar així [després d’aturada]», va exposar Flick perquè els seus homes reflexionin, allà on siguin –15 jugadors han marxat, convocats amb les seves seleccions–, quan es reprengui la competició davant el València el 14 de setembre, en un lloc per determinar però conegut. O l’Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí o el Lluís Companys de Montjuïc.
«L’any passat vam jugar com un equip, com una unitat, i hem de tornar així»
Humilitat i generositat
L’èxit del Barça (els tres títols espanyols: Lliga, Copa i Supercopa) va arribar amb un futbol seductor, una aposta defensiva única –«la línia Flick», segons la definició d’Iñigo Pérez, l’entrenador del Rayo– i una enorme quantitat de gols, més que cap equip a Europa. I no desitja que l’equip mori víctima d’aquest èxit.
Segons el parer de Flick el rotund triomf es va obtenir a partir de la predisposició dels seus futbolistes a col·laborar pel bé comú. Una cosa que demanda humilitat i generositat. El tècnic desitja sentir-se amb les mans lliures per confeccionar cada alineació, cada decisió i que els seus jugadors acceptin els seus designis amb la magnanimitat i el punt de curiositat que sentien l’any passat davant un entrenador nou.
A compte de Fermín
La resposta que «els egos maten cada èxit» de Flick va venir al quan se li va preguntar si coneixia la decisió de Fermín i de la seva hipotètica marxa al Chelsea, de la qual es parla en els últims quatre dies i davant la qual el futbolista ha anat retardant la seva resposta.
L’entrenador ha afirmat en cada intervenció que no volia cap baixa a la plantilla més enllà de les que desitjava (Iñaki Peña, Oriol Romeu, Pau Víctor, Ansu Fati, Pablo Torre), i ha perdut durant l’estiu Iñigo, un indiscutible de l’equip, i podia quedar-se sense Fermín, un revulsiu molt apreciat per ell. L’interior andalús va ser titular en el primer partit de Mallorca, no va jugar davant el Llevant, i va sortir en l’última mitja hora a Vallecas sense decantar el marcador; ja s’encarregava Joan Garcia de sostenir l’empat. Tampoc volia desprendre’s de Marc Casadó i li va donar a titularitat al Ciutat de València.
Aquestes significatives picades d’ullet també tenien a veure amb la voluntat de Flick d’escollir un onze titular, com si les tres primeres jornades haguessin sigut una cosa semblant a un càsting.
«Més endavant hi haurà partits cada tres o quatre dies i volia veure tots els jugadors», va al·legar el tècnic, que va canviar a Madrid a mitja defensa –va ressituar Eric de central al costat de Christensen, i va donar entrada a Kounde al lateral sacrificant Cubarsí–, va confiar l’interior dret a Dani Olmo, i va mantenir Robert Lewandowski a la banqueta.
Flick va parlar amb la plantilla a Vallecas per compartir la seva impressió per l’actuació de l’equip, desitjar sort als internacionals en el seu periple i demandar-los aquest compromís amb el barcelonisme a la tornada. No hi haurà sortides, almenys, fins a la reobertura del mercat al desembre.
