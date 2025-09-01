Hakan Sükür, d’heroi nacional a exiliat d’Erdogan
Si jugant a trivial us surt la pregunta de qui ha marcat el gol més ràpid de la història dels Mundials, la resposta encertada és el nostre personatge. Va passar en el partit de consolació de la Copa del Món del 2002 en què Turquia, en la seva segona i fins ara última participació en aquest torneig, va ser tercera. Els otomans van derrotar Corea del Sud per 3-2 i el nostre home va fer gol als 10,8 segons. Va ser un moment àlgid de la carrera de Hakan Sükür, qui avui fa 54 anys, abans de caure en desgràcia.
La seva carrera, però, és molt més important que aquell gol. Era un davanter centre que enganyava, ja que semblava tosc i amb poca qualitat, però es feria un tip de fer gols utilitzant el seu cos, la intel·ligència i la capacitat de col·locació. Ell i els seus companys coetanis van fer despertar el futbol del país després d’una llarga letargia. De la mà del seu club, el Galatasaray, el futbol turc va començar a fer-se sentir a Europa a la dècada dels noranta i anar a l’estadi Ali Sami Yen d’Istanbul no era fàcil per a ningú.
La seva trajectòria esportiva va ser brillant. Va estar-se setze anys al conjunt groc i vermell de la part europea de la ciutat, amb petits períodes de temps vestint les samarretes de l’Inter de Milà i del Parma, però sense gaire continuïtat. Amb el Galatasaray va arribar a guanyar vuit lligues i cinc copes, a part de marcar 288 gols en 537 partits internacionals. La gran fita, però, va ser la de l’any 2000. Per primera vegada un conjunt otomà va aconseguir un títol europeu. En la final jugada a Copenhaguen, el rival va ser l’Arsenal i el resultat, un empat a zero durant els 120 minuts de joc. En la tanda de penals, ell va anotar el segon i l’estrella va ser el porter brasiler Claudio Taffarel, qui va aturar els xuts de Davor Suker i Patrick Vieira.
Aquell mateix any, Turquia va arribar a quarts de final de l’Eurocopa i, dos cursos més tard, va assolir el tercer lloc al Mundial. Amb l’equip nacional, va marcar 51 gols en 112 partits. Es va retirar com un heroi i va iniciar una carrera política.
Aleshores formava part del partit de l’actual president plenipotenciari del país, Recep Tayyip Erdogan, l’AKP. Però va renunciar al cap de dos anys i mig pels escàndols de corrupció i per la seva vinculació amb Fethullah Gülen, un clergue culpat de les investigacions al partit d’Erdogan que es va autoexiliar als Estats Units.
Sükür va seguir compaginant la política i la seva feina com a comentarista esportiu fins que el 2016 va ser acusat d’insultar el ja president del país per Twitter. Van ordenar el seu arrest, en part pels lligams amb Gülen, però ell es va poder escapar abans i viatjar fins als Estats Units. Des de llavors no trepitja territori turc, on el seu pare va morir a la presó i on ell podria ser condemnat a mort si torna. Ara viu a Califòrnia, on s’intenta ocultar de possibles atemptats de fidels d’Erdogan a l’estranger, on ha obert negocis i on ara és conductor d’Uber i ven llibres, segons va explicar en una entrevista a una publicació alemanya. Un heroi caigut que somia que les coses canviïn per refer la seva vida a casa algun dia.
