VÍDEO | Les millors aturades de Joan García a Vallecas
El porter sallentí, en el seu tercer partit oficial, va sostenir el Barça amb aturades decisives i es va guanyar l’elogi de Flick malgrat l’empat contra el Rayo
Marcos López / EFE
Joan García va fer el primer miracle com a porter del Barça. El sallentí ha salvat aquest diumenge una golejada en l’empat de l’equip blaugrana a Vallecas, un estadi sense gespa i en què també va fallar el VAR. Era el seu tercer partit com a porter del club blaugrana. No porta ni un mes de manera oficial. Però va firmar una nit monumental amb intervencions decisives, tant en la primera meitat com en la segona.
El sallentí s’ha assentat de tal manera, i en tan poc temps, que sembla que porta allà tota la vida. No només per la gran parada –la de Ratiu amb 0-0, la de Ratiu, amb l’1-1, la de De Frutos, també amb l’1-1–, sinó per la personalitat que va mostrar. La seva defensa el va deixar sol i va descuidar en el córner la defensa del segon pal en el gol de Fran Pérez.
Després del partit, el de Sallent va analitzar la trobada: "No hem merescut la victòria" admetia sobre el seu equip i afegia que havien comès "massa imprecisions amb la pilota". "Les que m'han arribat les he intentat parar, menys una que no he pogut. Estem per a això els porters. Personalment estic content amb el meu partit però volia guanyar. Teníem pensat fer ple abans de l'aturada per les seleccions però és cert que un inici amb tres partits fora és més complicat del normal", va finalitzar. A nivell personal, però, assegura sentir-se "molt còmode".
Còmode i content sembla estar Hansi Flick amb el porter sallentí. En declaracions després del partit, el tècnic assegurava haver felicitat García per la seva actuació: "No va cometre cap error i té una gran confiança per a construir l'atac. Va ser meravellós portar a un jugador com ell", va dir Flick.
Malgrat l'excel·lent actuació del guardameta bagenc, el Barça no va sortir victoriós de Vallecas, d'on va marxar sumant només un punt. Consol menor: Joan García va ser nomenat MVP del partit, un reconeixement a una nit monumental sota els pals.
