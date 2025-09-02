Marc Bernal, inscrit pel Barça a LaLiga amb fitxa del primer equip
El migcampista de Berga durà el dorsal 22 i estarà a disposició de Hansi Flick davant el València
La direcció esportiva va aconseguir la inscripció a última hora gràcies a la marxa d’Héctor Fort a l’Elx
Ferran Correas / Redacció
Bones notícies per al migcampista Marc Bernal. El Barça va aconseguir ahir inscriure el berguedà a LaLiga i ho va fer amb fitxa del primer equip. Hansi Flick podrà comptar amb ell ja després de l’aturada de seleccions pel partit contra el València, que es disputarà el 14 de setembre. Després de la llarga lesió que l'ha apartat dels terrenys de joc, s’espera que el futbolista rebi l’alta mèdica just abans d'aquest enfrontament.
La direcció esportiva blaugrana va aconseguir la inscripció de Bernal a última hora gràcies a la marxa d’Héctor Fort a l’Elx. El lateral, que no entrava en els plans de l’entrenador alemany, ha marxat un any cedit a l’Elx d’Eder Sarabia, generant prou espai salarial perquè Bernal hagi pogut ser inscrit com a jugador del primer equip. Portarà el dorsal 22.
Bernal va ser una de les agradables sorpreses de l’inici de la temporada passada, destacant en el doble pivot i convencent Flick. Tot i això, aquell gran començament es va veure truncat per una greu lesió de genoll a la tercera jornada de Lliga. Després d’un any en sec, el de Berga ja està preparat per ajudar l’equip.
Quan les dues parts van pactat el contracte vigent del migcampista, que s'allarga fins al 30 de juny de 2026, ja es van dissenyar un nou acord fins a l’any 2029. Manté la clàusula de rescissió en 500 milions d’euros i el compromís que el jugador passaria a tenir fitxa del primer equip. S’ha d’oficialitzar i signar en els pròxims dies.
