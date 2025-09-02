Guerra oberta entre Ayuso i l’UAE, en plena Vuelta
El corredor qualifica de «dictadura» l’equip, que l’acusa de no compartir els seus «valors»
Jay Vine obté la seva segona victòria i dona a l'equip dels Emirats la quarta victòria en deu etapes
Jonas Vingegaard recupera el lideratge, amb Almeida tercer a 38 segons
Que la relació entre Juan Ayuso (Barcelona, 2002) i l’UAE s’havia trencat, se sabia de fa temps, com també s’esperava que ben aviat n’anunciessin el final. El que era inimaginable és que esclatés en plena Vuelta i amb comunicats i declaracions fetes a deshora i de mala manera.
Que la ruptura podia ser imminent, ja es va intuir a l’etapa d’Andorra, en què el corredor català format com a ciclista a Xàbia (Marina Alta) es va desentendre a l'inici de l’ascens a Pal i va cedir el lideratge de l’equip al portuguès Joao Almeida.
Es va confirmar l’endemà mateix quan va ser capaç d’atacar i anar-se’n a l’arrencada del Cantó (5 km terrorífics), mantenir-se entre el grup d’escapats i, malgrat tots els esforços fets, guanyar en solitari a Cerler i entrar amb els dits a les orelles, en un gest inequívoc.
I va esclatar a l’arribada a Valdezcaray, quan Almeida el va criticar per haver-lo deixat sol i haver propiciat el triomf del danès Jonas Vingegaard (Visma) i que hagués perdut temps.
Focs d’artifici comparats amb el comunicat que l’UAE va publicar a dilluns al vespre. S’hi anunciava que a final de temporada Ayuso deixaria l’equip a final d’any, tot i tenir contracte fins al 2028. I hi afegien que prenien la decisió «després de les diferències de visió dels plans de desenvolupament i en l’alineació amb la filosofia esportiva de l’equip». I, encara, que «el nostre projecte esportiu sempre s’ha centrat en la continuïtat, l’harmonia del grup i la construcció d’un equip guanyador. Creiem que, en el millor interès de les dues parts, aquesta decisió és la més coherent amb els valors que defineixen la nostra organització».
«És una falta de respecte rere una altra, volen fer mal a la meva imatge. He intentat sortir bé, però està vist que no es pot en aquesta dictadura. És una qüestió unilateral i de poder sobre tu», ha esclatat Ayuso, just abans de la sortida de l'etapa d'avui. Ayuso ha explicat que havien pactat comunicar la rescissió del contracte al final de la Vuelta.
La ruptura s’havia iniciat durant el Tour del 2024, quan Ayuso no va col·laborar amb Pogacar a l’ascens al Galibier. L’equip el va castigar sense anar a la Vuelta. També aquest any no el van convocar per a la ronda espanyola fins que l'eslovè no va decidir que no hi aniria. Pogacar hauria designat el mexicà Isaac del Toro com el seu dofí.
El pròxim episodi del serial serà confirmació oficial del fitxatge d’Ayuso per al Lidl-Trek, durant els pròxims 5 anys.
Vingegaard es posa líder
Jonas Vingegaard és el nou líder de la Vuelta, després de l’etapa d’aquest dimarts, amb arribada a Larra Belagua, un port de primera categoria, en què el noruec Tornstein Träen (Bahrain) ha perdut el mallot vermell. Vingegaard avantatja Almeida, tercer, de 38 segons, i Tom Pidcock (Q36.5) de 58 segons. Träen es manté segon, a 26 segons.
L’etapa l'ha guanyada en solitari l’australià Jay Vine. El seu segon triomf, després del de Pal, i el quart per a l’UAE, en deu etapes.
