Flick avisa dels egos al Barça
"Els egos maten l’èxit", va reflexionar Flick arran de l’empat amb el Rayo i la incapacitat de l’equip per superar les dificultats de Vallecas. El tècnic va reclamar compromís als seus homes i l’actitud general que va acompanyar el joc en la conquesta del triplet espanyol.
Joan Domènech
"Els egos maten l’èxit", va dir Hansi Flick enmig de la roda de premsa després de l’empat davant el Rayo. Una frase que ha quedat encunyada amb el seu nom, que al cap d’un instant va adquirir celebritat i que es va transformar en un lema que mereixeria ser gravat a les parets del vestidor de Sant Joan Despí.
L’enunciat de l’entrenador del Barça responia a les actituds i els comportaments que ha detectat en l’equip, agitat internament per l’imminent tancament del mercat i no tant per la frustració del resultat de Vallecas. El Barça no va saber vèncer els inconvenients que va trobar a Vallecas i va haver de celebrar el punt aconseguit. El va guanyar Joan Garcia amb les seves parades.
Flick va entrar rialler i somrient a l’atrotinat estadi madrileny i en va marxar decebut per tot el que va veure, ansiós perquè es tanqués d’una punyetera vegada el mercat de fitxatges després de tres mesos i acabés amb la incertesa i la inestabilitat que s’instal·la a qualsevol plantilla. També a la seva.
Invitació a la reflexió
"El més important per a mi és que tots els jugadors estiguin compromesos al cent per cent amb aquest club i amb aquest equip", va dir Flick, reclamant una afecció incondicional a l’escut més que als diners oferts. Allà va arrelar l’origen de la inesperada sortida d’Iñigo Martínez i la base dels dubtes que tenia Fermín López, tot i que en el seu cas s’hi afegien circumstàncies personals.
"L’any passat vam jugar com un equip, com una unitat, i hem de tornar-hi [després d’aturada]", va exposar Flick perquè els seus homes reflexionin, allà on siguin –15 jugadors han marxat, convocats amb les seleccions–, quan es reprengui la competició davant el València el 14 de setembre, a les 21 hores, en un estadi encara per determinar.
L’èxit del Barça (els tres títols espanyols: Lliga, Copa i Supercopa) va arribar amb un futbol seductor, una aposta defensiva única –"la línia Flick", segons la definició d’Iñigo Pérez, l’entrenador del Rayo– i una enorme quantitat de gols, més que cap equip a Europa. I no vol que l’equip mori víctima d’aquest èxit.
Segons el parer de Flick, el rotund triomf es va obtenir gràcies a la predisposició dels seus futbolistes a col·laborar pel bé comú. La qual cosa demana humilitat i generositat. El tècnic vol sentir que té les mans lliures per confeccionar cada alineació, per prendre qualsevol decisió, i que els seus jugadors acceptaran els seus designis amb la magnanimitat i amb el punt de curiositat que sentien l’any passat al davant d’un entrenador nou que volien seduir amb les seves virtuts.
La resposta que "els egos maten cada èxit" de Flick va venir a tomb quan li van demanar si sabia la decisió de Fermín sobre la seva hipotètica marxa al Chelsea, tema de conversa dels últims quatre dies i davant la qual el jugador retardava la resposta.
L’entrenador ha afirmat en cada intervenció que no volia cap baixa a la plantilla a banda de les que volia (Iñaki Peña, Oriol Romeu, Pau Víctor, Ansu Fati, Pablo Torre), i ha perdut durant l’estiu Iñigo, un indiscutible de l’equip, i podia quedar-se sense Fermín, un revulsiu molt apreciat per ell. L’interior andalús va ser titular en el primer partit de Mallorca, no va jugar davant el Llevant i va sortir en l’última mitja hora a Vallecas. Tampoc es volia desprendre de Marc Casadó i li va donar titularitat a València.
Picades d’ullet significatives
Aquestes significatives picades d’ullet també tenien a veure amb la voluntat de Flick d’elegir un onze titular, com si les tres primeres jornades hagués organitzat una mena de càsting. En tres partits han intervingut 20 futbolistes.
"Més endavant hi haurà partits cada tres o quatre dies i volia veure tots els jugadors", va al·legar el tècnic, que a Madrid va canviar mitja defensa –va ressituar Eric de central al costat de Christensen, i va donar entrada a Koundé-, va confiar l’interior dret a Dani Olmo i va mantenir Robert Lewandowski a la banqueta.
Flick va parlar amb la plantilla per compartir la seva impressió per l’actuació de l’equip, desitjar sort als internacionals en el seu periple i demanar-los aquest compromís amb el barcelonisme en la tornada. El mercat reobrirà al desembre.
