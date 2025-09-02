Joan Garcia, el porter que va salvar l’Espanyol i ja salva el Barça
En tres partits, el de Sallent s'ha consagrat com un ídol sota els pals i ha avalat la seva adquisició per 25 milions
Joan Domènech
Cornellà-el Prat encara recorda Joan Garcia. I no massa bé. Per molt que les parades del porter de Sallent van ser fonamentals per salvar l’Espanyol esportivament i que seguís a Primera i, també, per salvar-lo econòmicament: la seva venda, desitjada pel club blanc-i-blava des de l’estiu anterior, ha permès afrontar 13 fitxatges per a l’equip de Manolo González.
S’acorden de Garcia cantant càntics insultants i ofensius, corejats als afores de l’estadi 'perico', tot i que l'equip no nota l'absència del seu antic porter titular –Marko Dmitrovic, el seu substitut, ha encaixat tres gols, igual que el català– i laplantilla s'ha reforçat amb la renovació de més de la meitat dels jugadors.
Un partit de consagració
Els culers encara no han pogut cantar el nom de Joan Garcia. Ni tan sols s’ha detectat un corrent contrari a la seva antiga filiació periquita, de la qual no ha rebutjat ell, i que, en qualsevol cas, quedaria tapada per l'eixordador recolzament que rebria dels nous fans. En tres partits, i especialment en un, l’últim, s’ha consagrat com un ídol sota els pals, i ha avalat la seva adquisició pagant els 25 milions de la clàusula de rescissió (27,34 amb IVA inclòs). L’Espanyol ha gastat 14,2 milions.
No hi ha hagut oportunitat d'aplaudir el porter català. Al Barça no se l’ha vist a casa més que excepcionalment al Joan Gamper, davant el Como. Encara és hora que l’equip competeixi com a local, i aquest fet tindrà lloc el 14 de setembre quan rebrà el València (21 h). Es desconeix on.
Les estadístiques de Vallecas expliquen que va fer cinc parades. Van ser moltes més. La figura de Joan Garcia es va engegantir amb les encertades intervencions que va haver de realitzar davant les rematades del Rayo en les jugades que es van invalidar per fora de joc i que no es comptabilitzen a efectes numèrics. Un partit en què el Barça es va jugar la vida entre els atacs precisos dels madrilenys i la intermitència del VAR.
«És una putada si el VAR no funciona», va dir Frenkie de Jong. Les imatges permeten decidir per centímetres si l’escapada (o el gol) d’un davanter rival és legal o no. «Ens van dir que el VAR no funcionava, després que sí, després que no, una altra vegada sí... això no és una Lliga seriosa», va afegir.
En canvi, sí que va funcionar meravellosament el factor humà de Joan Garcia, que als 24 anys, i amb tot just tres mesos al Barça, camina amb seguretat sobre el filferro de la porteria blaugrana. Sense que la xarxa tingui una funció protectora per a ell.
Les cinc parades de Madrid van evitar els gols de la primera derrota i van salvar un punt (1-1). En va fer tres davant el Llevant en un altre marcador ajustat (victòria per 2-3) i dos a Mallorca menys rellevants (0-3). Ha completat l’encert en les 11 sortides de la porteria i en els quatre duels aeris i terrestres. Acaricia l’excel·lent en el joc de peus que se li demanda a qualsevol porter del Barça amb 52 passades bones de 58 intents, una xifra que demostra que aquesta faceta es treballa en gairebé tots els clubs.
«En Joan és un porter fantàstic», va dir Flick al veure’l sotmès a la màxima exigència. Era la primera vegada. «Amb la pilota és molt bo, no comet errors i transmet confiança sota els pals», va afegir el tècnic, que va felicitar directament el meta i l’avalador del fitxatge.
L’exhibició del porter del Bages, a més, va fer més qüestionable la seva exclusió de la convocatòria de la selecció espanyola. Luis de la Fuente va fer pública la llista abans del partit.
