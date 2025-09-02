Hoquei patins/Lliga de Campions
L'Igualada Rigat debutarà contra el Porto i té el Barça i el Reus al grup de la Champions
El Trissino i el Saint-Omer completen una tanda de rivals que ja se sabia que seria difícil, però que obre esperances d'entrar a quarts de final
El Porto serà el principi i el final de la participació de l'Igualada Rigat en la primera fase de la Lliga de Campions, en la tornada del conjunt anoienc a la màxima competició continental. El sorteig que s'ha realitzat aquest dimarts ha deparat als arlequinats un grup que ja se sabia que tindria rivals difícils, tot i que la inclusió del Saint-Omer francès pot provocar més possibilitats d'entrar en la nova final a vuit, que es disputarà entre el 6 i el 10 de maig en seu per determinar.
A part del Porto i del Saint-Omer, hi haurà dos adversaris més de la lliga espanyola, el Barça i el Reus Deportiu, a part d'un representant de la italiana, el Trissino. Els partits de la lliga començaran el 6 de novembre i tots ells es disputaran en dijous, les deu jornades fins a l'abril. El grup B, sense cap equip que no sigui espanyol, portuguès o italià, el formen el Barcelos, l'Sporting, el Deportivo Liceo, el Benfica, l'Oliveirense i el Bassano.
Els quatre primers classificats de cada grup passaran a la final a vuit, amb la qual cosa no hi haurà quarts de final en anada i tornada com la temporada passada. En el grup de l'Igualada només hi ha un participant en la passada final a quatre, el Porto, vigent subcampió de la competició, i dos equips de quarts de final, el Reus i el Trissino. De tota manera, serà complicat que el campió de lliga, el Barça, en quedi fora per segon any consecutiu. Això sí, en el grup B i hi ha quatre equips de Portugal, on es juga la millor lliga a l'actualitat, entre ells el campió, el Barcelos de l'exporter igualadí Guillem Torrents.
Pel que fa al calendari, l'Igualada jugarà tres partits a casa en la primera fase, contra el Porto, el Barça i el Trissino, i només dos a la segona volta, amb el Reus Deportiu i el Saint-Omer. En aquest darrer partit serà important haver assegurat la classificació per no haver-s'ho de jugar tot a Porto.
CALENDARI DE L'IGUALADA RIGAT
1- Igualada Rigat-Porto (6 de novembre)
2- St. Omer-Igualada Rigat (20 de novembre)
3- Igualada Rigat-Barça (11 de desembre)
4- Reus Deportiu-Igualada Rigat (8 de gener)
5- Igualada Rigat-Trissino (22 de gener)
6- Trissino-Igualada Rigat (5 de febrer)
7- Igualada Rigat-Reus Deportiu (26 de febrer)
8- Barça-Igualada Rigat (12 de març)
9- Igualada Rigat-St. Omer (26 de març)
10- Porto-Igualada Rigat (16 d'abril)
