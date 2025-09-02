Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hoquei patins/Lliga de Campions

L'Igualada Rigat debutarà contra el Porto i té el Barça i el Reus al grup de la Champions

El Trissino i el Saint-Omer completen una tanda de rivals que ja se sabia que seria difícil, però que obre esperances d'entrar a quarts de final

L'Igualada Rigat afegirà duresa al calendari amb la Lliga de Campions

L'Igualada Rigat afegirà duresa al calendari amb la Lliga de Campions / Igualada Rigat

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Porto serà el principi i el final de la participació de l'Igualada Rigat en la primera fase de la Lliga de Campions, en la tornada del conjunt anoienc a la màxima competició continental. El sorteig que s'ha realitzat aquest dimarts ha deparat als arlequinats un grup que ja se sabia que tindria rivals difícils, tot i que la inclusió del Saint-Omer francès pot provocar més possibilitats d'entrar en la nova final a vuit, que es disputarà entre el 6 i el 10 de maig en seu per determinar.

A part del Porto i del Saint-Omer, hi haurà dos adversaris més de la lliga espanyola, el Barça i el Reus Deportiu, a part d'un representant de la italiana, el Trissino. Els partits de la lliga començaran el 6 de novembre i tots ells es disputaran en dijous, les deu jornades fins a l'abril. El grup B, sense cap equip que no sigui espanyol, portuguès o italià, el formen el Barcelos, l'Sporting, el Deportivo Liceo, el Benfica, l'Oliveirense i el Bassano.

Els quatre primers classificats de cada grup passaran a la final a vuit, amb la qual cosa no hi haurà quarts de final en anada i tornada com la temporada passada. En el grup de l'Igualada només hi ha un participant en la passada final a quatre, el Porto, vigent subcampió de la competició, i dos equips de quarts de final, el Reus i el Trissino. De tota manera, serà complicat que el campió de lliga, el Barça, en quedi fora per segon any consecutiu. Això sí, en el grup B i hi ha quatre equips de Portugal, on es juga la millor lliga a l'actualitat, entre ells el campió, el Barcelos de l'exporter igualadí Guillem Torrents.

Pel que fa al calendari, l'Igualada jugarà tres partits a casa en la primera fase, contra el Porto, el Barça i el Trissino, i només dos a la segona volta, amb el Reus Deportiu i el Saint-Omer. En aquest darrer partit serà important haver assegurat la classificació per no haver-s'ho de jugar tot a Porto.

CALENDARI DE L'IGUALADA RIGAT

1- Igualada Rigat-Porto (6 de novembre)

2- St. Omer-Igualada Rigat (20 de novembre)

3- Igualada Rigat-Barça (11 de desembre)

4- Reus Deportiu-Igualada Rigat (8 de gener)

5- Igualada Rigat-Trissino (22 de gener)

6- Trissino-Igualada Rigat (5 de febrer)

7- Igualada Rigat-Reus Deportiu (26 de febrer)

8- Barça-Igualada Rigat (12 de març)

9- Igualada Rigat-St. Omer (26 de març)

10- Porto-Igualada Rigat (16 d'abril)

TEMES

Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc

Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc

Igualada Comerç celebra l'edició d'estiu de la Botiga al Carrer

Igualada Comerç celebra l'edició d'estiu de la Botiga al Carrer

Comuns Igualada acusa al govern municipal de dificultar l’accés a l’habitatge

Comuns Igualada acusa al govern municipal de dificultar l'accés a l'habitatge

El Consell del Solsonès atorga més de 700 ajuts de menjador i transport escolar

El Consell del Solsonès atorga més de 700 ajuts de menjador i transport escolar

L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia impulsen un servei d’atenció al consumidor conjunt

L'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia impulsen un servei d'atenció al consumidor conjunt

Quins aliments has de comprar aquest tardor al supermercat? Apunta aquests productes clau

Quins aliments has de comprar aquest tardor al supermercat? Apunta aquests productes clau

Louis Olinde s'entrena a part del grup i és dubte per al debut del Baxi

Louis Olinde s'entrena a part del grup i és dubte per al debut del Baxi

Lacoste canviarà el cocodril de la marca per un altre animal

Lacoste canviarà el cocodril de la marca per un altre animal
