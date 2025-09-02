Hoquei patins
La selecció estatal de l'igualadí Eloi Cervera remunta contra Itàlia i ja té dos triomfs (1-3)
L'equip espanyol, amb titularitat de l'anoienc del Barça, afrontarà el tercer partit del grup, contra Portugal, amb grans opcions d'acabar primera de grup
El jugador igualadí del Barça Eloi Cervera ha estat titular en la segona victòria de la selecció espanyola en el Campionat d'Europa masculí d'hoquei patins que es disputa a la localitat portuguesa de Paredes. Després de patir més de l'esperat per vèncer França (2-1) en el debut, Espanya ha hagut de remuntar davant d'Itàlia (1-3), en un duel que no ha sentenciat fins als darrers segons. L'equip transalpí havia donat la sorpresa en vèncer els amfitrions el dia abans per 2-3.
I han estat a punt de tornar-ho a fer aquest cop. Tot i el domini de l'equip hispà, amb tots els jugadors catalans menys el gallec César Carballeira, l'encert no arribava i ha estat en una transició de Gavioli que l'argentí nacionalitzat Ipiñazar ha batut Blai Roca amb un tir alt.
Les coses han canviat a la represa quant a l'efectivitat i això s'ha manifestat en dos minuts. Primer Sergi Aragonès, amb un gran tret, i després Martí Casas, recollint un rebot, han batut Zampoli. Els italians s'ho han jugat tot i, a l'últim minut, en una contra, Nil Roca ha tancat el duel. Si és primer de grup, fet que aconseguirà amb un punt contra Portugal, els espanyols evitarien els dos màxims adversaris fins a la final.
ITÀLIA: Zampoli, Malagoli, Verona, Gavioli, Ipiñazar -equip inicial- Pozzato, Faccin, Borgo, Compagno
ESPANYA: Blai Roca, Llorca, Carballeira, Nil Roca, Eloi Cervera -equip inicial- Manrubia, Pujades, Aragonès, Casas
ÀRBITRES: Figueiredo i Pinto (POR)
GOLS: 1-0 Ipiñazar min 11, 1-1 Aragonès min 35, 1-2 Casas min 37, 1-3 Nil Roca min 50
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó