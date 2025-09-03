ACTUALITAT BLAUGRANA
El FC Barcelona anuncia la sortida del director de comunicació Àlex Santos
El periodista era el ‘dircom’ de Laporta des del 2021
El Periódico
El FC Barcelona ha comunicat de forma interna aquest dimecres la sortida del club d’Àlex Santos, fins ara director de comunicació. El periodista abandona l’entitat després d’ingressar el 2021 amb el triomf de Joan Laporta en les eleccions presidencials. El recent fitxatge de Gabriel Martínez, el que va ser dircom del Banc Sabadell, ja feia intuir que les seves hores estaven comptades.
Santos, de 60 anys, va dirigir la comunicació i relacions amb la premsa de la candidatura d’Estimem el Barça que va catapultar Laporta a la llotja barcelonista. Martínez va sonar llavors com a possible responsable de la comunicació del club, però al final el lloc va recaure en Santos, periodista de llarga trajectòria, sobretot a l’agència Efe, que es va guanyar la confiança del plenipotenciari president blaugrana.
Canvis rellevants
A principis d’aquest estiu Laporta va incorporar Martínez per ocupar-se de la comunicació relacionada amb el primer equip de futbol. Amb la seva arribada es va produir un sotrac important en el departament de comunicació, en particular en el primer equip, en una sèrie de moviments en què es va percebre la mà d’Alejandro Echevarría, l’assessor per a tot de Laporta sense càrrec oficial.
Sergi Nogueras i Xavier Guarte van ser apartats del primer equip i recol·locats a l’àrea corporativa i l’equip femení, respectivament. Jordi Nomdedéu, fins aleshores en el futbol sala, va passar al primer equip al costat de Ricard Franco sota la supervisió de Martínez.
Santos, autor de diversos llibres sobre la història del Barça i el seu entorn, integra a partir d’ara la llarga llista d’executius que han marxat o han sigut acomiadats sota el mandat de Laporta.
