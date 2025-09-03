BAIXA AMB RECANVIS
El Barça perd Balde per una lesió muscular
El defensa podria perdre's fins a set partits per "una petita lesió" al bíceps femoral esquerre
Joan Domènech
El virus FIFA ha afectat un jugador que no hi estava exposat. El risc zero a lesionar-se no existeix i Alejandro Balde ho ha comprovat. El defensa del Barça, internacional per Espanya però no convocat per Luis de la Fuente, ha caigut a l'entrenament de l'equip a Sant Joan Despí i podria estar prop d'un mes de baixa.
Balde ha patit, segons ha informat el Barça, "una petita lesió" al bíceps femoral de la cuixa esquerra a la sessió d'aquest dimecres. El club no aclareix quant temps pot estar de baixa el futbolista, de 21 anys, ni si es tracta d'una recaiguda. A la temporada passada el defensa va tenir una ruptura al mateix múscul -al camp del Leganés- i va trigar un mes a reaparèixer.
Set partits es va perdre Balde entre març i abril. Aquesta vegada, tornarà a perdre's set, calculat el mateix període de convalescència. Fins al proper parèntesi de seleccions. Balde s'uneix a la infermeria a Gavi, que podria reaparèixer davant el València a la represa de la Lliga el 14 de setembre, Marc Bernal, que podria rebre l'alta per aleshores, i Ter Stegen.
Davant el contratemps, Hansi Flick té recanvis. El primer és, com a la campanya anterior, Gerard Martín. Ja està inscrit i va poder aparèixer a la tercera jornada davant el Rayo. El segon és Jofre Torrents, lateral esquerre del filial, i que va participar a la gira per Àsia. A la primera jornada ja va substituir Balde al triomf de Mallorca (0-3).
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració