Futbol
El CE Manresa tanca la plantilla amb el centrecampista Marc de Pedro
El jugador arriba del juvenil del Burgos només tres dies abans de l'inici de la temporada oficial, dissabte contra el Mollerussa
El CE Manresa ha anunciat aquest dimecres a la tarda que tanca la temporada amb un últim fitxatge. Es tracta del centrecampista ofensiu Marc de Pedro, que arriba procedent dels juvenils del Burgos CF, en què va actuar la temporada passada procedent del futbol base del Gavà. La contractació es produeix només tres dies abans de l'inici de la lliga de Tercera Federació, dissabte contra el Mollerussa al Nou Estadi del Congost.
De Pedro, qui ara té 19 anys, va disputar 27 partits, dels quals 22 de titular, la temporada passada en el seu debut en l'equip castellà, el qual havia tornat a la Divisió d'Honor de la seva zona. En els 1.800 minuts en què va actuar va aconseguir cinc gols, la qual cosa mostra que és un jugador amb certa facilitat per arribar a zones atacants.
Abans, havia debutat en el primer equip del Gavà en un duel de Segona Catalana, la temporada 2023-24, en què havia jugat 26 partits i havia anotat dos gols amb la formació juvenil del conjunt blaugrana.
En principi és un mitja punta, tot i que també pot actuar a la banda. Abans del Gavà s'havia format a la Damm, però va ser a l'infantil del conjunt del Baix Llobregat quan va aconseguir les seves millors fites, quan va quedar segon classificat de Preferent darrere del Barça dels Cubasí o Lamine Yamal. En l'apartat juvenil també va deixar petjada, ja que el Gavà es va proclamar campió de la Lliga Nacional.
Amb De Pedro, el CE Manresa tanca un mercat de fitxatges molt extensiu, en què ha incorporat 18 jugadors a les seves files, sense comptar els que han ascendit del juvenil. Dissabte serà el moment de començar a demostrar les bones sensacions de la pretemporada.
