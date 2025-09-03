Ciclisme / Vuelta
Els manifestants a favor de Palestina fan neutralitzar l'etapa de Bilbao
En el primer pas per la meta, els manifestants han obert les tanques i l'organització ha decidit per la seguretat del pilot acabar tres quilòmetres abans de l'arribada
Abans de la sortida, el pilot havia reclamat mesures per evitar les situacions de perill i els incidents que estan patint els corredors de l'Isarel especialment
L'onzena etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Bilbao ha acabat abans d'hora a causa de les protestes dels manifestants a favor de Palestina que, en el primer pas del pilot per la línia de meta, han trencat el cordó de tanques i han posat en perill els corredors. L'organització ha decidit neutralitzar l'etapa a 3 quilòmetres de l'arribada, prendre els temps en aquell punt, però no donar guanyador d'etapa.
El recorregut de 157,4 km amb set ports de muntanya i més de 3.000 metres de desnivell positiu convertien l'etapa de Bilbao - Bilbao en una mena de clàssica pels voltants de la capital basca. A més, l'Alt de Pike, a tot just 8 quilòmetres del final, un mur d'una mica més de dos quilòmetres al 9 % de mitjana, feia pensar que els favorits per a la classificació general s'hi llançarien a buscar les bonificacions que s'hi donaven i obrir forat en el descens vertiginós.
I, més o menys, ja ha anat així. El grup de favorits hi ha arribat agrupat. Les primeres rampes l'ha malmès. I, a mitja pujada, l'anglès Tom Pidcock (Q36.5), virtual tercer classificat, ha demarrat com si afrontés el pendent d'un sender i muntés una bicicleta de muntanya, s'ha endut a roda el líder Jonas Vingegaard (Visma) que l'ha seguit amb penes i treballs, fins que s'hi ha enganxat després de coronar, i tots dos han obert un marge d'uns deu segons amb Joao Almeida (UAE). Hauria estat una bonica lluita per la victòria d'etapa i pel podi de la general.
Les protestes per les matances de palestins que l'exèrcit israelià està cometent a Gaza, està marcant totes i cadascuna de les etapes de la Vuelta, d'ençà que el pilot va entrar a l'Estat. A la contrarellotge per equips de Figueres, un grup de manifestants va provar d'aturar l'equip d'Israel - Premier Tech, fins al punt de fer-ne caure un.
Després, tant en les etapes per terres aragoneses com per Navarra, s'han viscut diversos incidents, que han afectat especialment els corredors de l'Israel. Però, també del director de la Vuelta, Javier Guillén, que ha afirmat que li han cridat "assassí".
Però, fins a l'etapa de Bilbao, l'organització no s'havia vist obligada a alterar el recorregut i neutralitzar l'arribada. Ja a la sortida, els equips s'han reunit amb la direcció per reclamar-los garanties de seguretat, atès que en més d'una ocasió, les protestes dels grups propalestins han estat a punt de tirar-los a terra. I, just abans de la sortida oficial, mentre el pilot recorria el tram neutralitzat, una manifestació els ha obligat a posar peu a terra. No han reprès la marxa fins que el portaveu de la protesta ha llegit un manifest i han deixat el pas lliure.
Ara, els incidents més greus s'han produït en el primer pas del pilot per la línia de meta, quan els nombrosos manifestants que s'hi havien reunit han empès les tanques i les han obert i mogut cap a l'interior de la calçada, amb els ciclistes arraconats a l'altre cantó. Davant del risc que l'acció es pogués repetir amb els ciclistes esprintant per a la victòria, i amb l'amplada de l'avinguda empetitda, l'organització ha decidit acabar l'etapa a tres quilòmetres del final i no donar ningú guanyador.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració