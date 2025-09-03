"Egos? Cal preguntar a Flick a qui es referia"
Pedri va comparèixer ahir en roda de premsa a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, on va ser preguntat per les paraules del tècnic culer després de l’empat del Barça a Vallecas. El canari va tornar la pilota a la teulada de l’alemany
Fermín de la Calle
La selecció espanyola ja es troba a Bulgària, on demà jugarà el primer partit de classificació per al Mundial del 2026 als Estats Units, el Canadà i Mèxic. Però abans d’aquest viatge van comparèixer a la sala de premsa dos pesos pesants del vestidor, Dani Carvajal i Pedri, durant la presentació d’un nou patrocinador de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). El madridista i el blaugrana van respondre algunes preguntes sobre l’actualitat de la selecció i dels seus clubs en aquesta arrencada de temporada.
Va arrencar la intervenció Dani Carvajal, en qualitat de capità de la selecció. El madridista va parlar de la seva recuperació després de la greu lesió que es va fer al genoll: "Estic content, ha sigut un procés llarg, però l’hem superat amb èxit a partir de posar-nos objectius a curt termini. Soc molt feliç de ser aquí i vestir la samarreta de la selecció. Per a mi això és la repera, quan no ets aquí trobes a faltar un simple dinar amb els companys. El dia que et lesiones estàs de davallada, però assumeixes que serà una recuperació llarga. Cal tenir paciència i prendre-ho de la millor manera. N’he pogut disfrutar més amb la família al no viatjar".
"Em sento important"
Pedri va començar analitzant com arrenca aquesta classificació per al que seria el seu segon Mundial: "És veritat que l’experiència és un grau i canvia molt de la primera vegada que vaig venir a com em sento ara. Soc aquí per trencar-me l’esquena". Preguntat per la seva importància a l’equip, el canari va voler relativitzar el seu protagonisme en la selecció: "No m’agrada parlar d’estrelles perquè la gran estrella de la selecció és l’equip. Anem tots a una i crec que tots junts podem millorar-la. En la selecció em sento un jugador important, però prefereixo posar el focus en l’equip".
Al blaugrana també se li va demanar per la frase que va pronunciar Hansi Flick després de l’empat a Vallecas al parlar dels egos del vestidor. Pedri va mirar d’esquivar la pregunta: "Ara som en la selecció i és complicat parlar del Barca. ¿Els egos? Això cal preguntar-ho a Flick, que sabrà a qui es referia. Nosaltres estem concentrats en la selecció".
Finalment, Carvajal va parlar de Bulgària i Turquia, rivals en aquesta finestra de classificació: "Avui qualsevol adversari et pot ficar en problemes i fer mal. Nosaltres no mirem qui hi ha davant, només pensem a donar el màxim al vestir la samarreta de la selecció". I va acabar referint-se també a la qüestió dels egos, a la qual es referia Flick: "No crec que en aquesta selecció ningú anteposi l’interès personal per sobre del grup. Això és el que ens ha fet guanyar l’Eurocopa i una Nations League i l’objectiu ara és fer un gran paper al Mundial i, per què no, guanyar-lo".
