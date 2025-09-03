Hoquei Patins / Lliga Catalana
L’Igualada venç el Noia i espera el Barça a la semifinal
Dos gols a la primera part, encarrilen la victòria arlequinada (4-2)
Els igualadins són els primers dels quatre finalistes, que es jugaran el pas a la final l'11de setembre
Redacció
L’Igualada Rigat HC ha superat el Noia Freixenet (4-2) i s'ha classificat per a la semifinal de la Lliga Catalana en què s’enfrontarà, amb tota probabilitat, al FC Barcelona. El partit es jugarà l’11 de setembre, a partir de les 16.00 h, al Pavelló Municipal Onze de Setembre de Lleida.
L’equip de Marc Muntané ha deixat encarrilada la victòria a la primera meitat, amb els gols de Marc González i Biel Llanes. I la va sentenciar, pràcticament, amb el 3 a 0 anotat per Biel Llanes, el seu segon gol. Tot i que el Noia va aconseguir reduir la diferència, l'Igualada va mantenir la calma i va imposar la seva superioritat, tant a la pista com al marcador, amb el 4 a 1 d'Aleix Cardil.
El Grup de l’Igualada és l’únic dels quatre grups de tres equips que s’han completat. Els igualadins han quedat en primera posició, després de vèncer els dos partits, contra el Cerdanyola per 1 a 4 el dia 27 d’agost al Complex Esportiu Municipal Can Xarau i contra el Noia aquest dimecres al Pavelló Municipal de Les Comes per X aX. El Noia i el Cerdanyola havien empatat 2 a 2 en el seu enfrontament del dia 31 d’agost, de manera que els arlequinats en tenien prou amb un empat per passar a les semifinals.
L’Igualada Rigat s’enfrontarà al primer classificat del Grup A que lidera el FC Barcelona amb els mateixos 3 punts que el CP Voltregà, però amb un partit menys. Els blaugrana jugaran contra el CH Caldes Recam Laser diumenge que ve al Palau Blaugrana. Només una derrota per més de 2 gols de diferència els deixaria fora de les semifinals.
En el Grup B, Reus i Sant Just estan empatats a 1 punt, tots dos amb el partit pendent contra el Pas Alcoi. I al Grup C, Calafell i Pons Lleida tenen tres punts, però amb els del Baix Penedès pendents de jugar contra el Shum Frit Ravich.
Fitxa tècnica
IGUALADA RIGAT HC: Arnau Martínez, Biel Llanes, Matias Pascual, Joel Roma, Roger Bars -cinc inicial- Marc Gonzàlez, Àlex Cardil, Marc Carol, Aleix Borràs, Ferran Busquets.
CE NOIA FREIXENET: Martí Zapater, Xavier Costa, Pablo Nájera, Antoni Salvadó, David Gelmà -cinc incial- Aleix esteller, jan Curtiellas, Xavier Aragonès, Gerard Montserrat, Iker Jiménez.
ÀRBITRES: David Calonge Barrio i Adrià Hernàndez Sànchez.
GOLS: 1-0 (m. 9), Marc Gonzàlez; 2-0 (m. 23), Biel Llanes; 3-0 (m. 33), Biel Llanes; 3-1 (m. 34), David Gelmà; 4-1 (m. 44), Aleix Cardil; 4-2 (m. 48), Xavier Aragonès.
