Bàsquet
Les Lligues Catalanes es posen de llarg amb sis equips de casa nostra
El Baxi Manresa, el Cadí la Seu, el Manresa CBF, el Navàs Viscola, el Tenea Esparreguera i el Monbus Igualada són entre les 42 formacions que buscaran els sis títols en les properes setmanes
Sis equips de les nostres comarques, pertanyents a quatre de les sis categories en joc, començaran a participar en els propers dies en les diferents Lligues Catalanes de bàsquet les quals, en diferents formats, marquen l'inici oficial de la temporada sènior a casa nostra. La posada de llarg de les diferents competicions s'ha fet aquest dimecres al migdia a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, amb les autoritats i també amb els dos ambaixadors de la federació, els acabats de retirar Sílvia Domínguez i Pau Ribas.
L'acte ha tingut les paraules del president de la federació, l'urgellenc Ferran Aril, qui ha volgut destacar diverses fites com ara el nombre tan alt de participants, que sis d'ells siguin de l'ACB [un terç del total d'aquesta lliga] i que n'hi hagi de les quatre províncies del país tant en la categoria masculina, com en la femenina.
Per la seva banda, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha agraït l'esforç dels clubs per participar en aquests tornejos i als organitzadors, especialment als Ajuntaments de Tarragona i de Llinars del Vallès, ciutats que acolliran un parell de fases finals cadascuna.
Baxi i Cadí, a Tarragona
Els dos equips de les màximes categories defensaran, o en algun cas voldran millorar, les bones posicions dels últims anys. El Baxi Manresa ha disputat tres de les quatre últimes finals dels equips ACB, amb la victòria el 2021 i els subcampionats del 2023 i el 2024, i el Cadí la Seu és el campió dels quatre últims certamens. En aquesta ocasió, tots dos jugaran al pavelló Catalunya de Tarragona, on tindran lloc les fases finals.
En l'ACB, per segon any seguit, hi ha sis equips i aquest fet provoca una ronda de dos grups de tres equips i una final amb els vencedors. El Baxi, representat en l'acte pel seu president, Josep Maria Herms, jugarà el 17 de setembre, a les 18.30 hores, contra el Hiopos Lleida i el dia 19, a la mateixa hora, contra el Bàsquet Girona. Si arriba a la final, aquesta serà el dia 21, a les 19.30 hores, contra el guanyador de l'altre grup, que formen el Barça, el Joventut i el MoraBanc Andorra.
Pel que fa a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu haurà de disputar aquest cop la semifinal contra un dels altres equips de la màxima divisió estatal, en aquest cas el Joventut, el dissabte, 20 a les 16 hores. Abans, hauran jugat l'Spar Girona contra el guanyador de la Lliga Femenina Challenge, un torneig a partit únic entre el Lima Horta i el Santfeliuenc que s'haurà disputat el dia 14 a Llinars del Vallès, que celebra la Capitalitat del Bàsquet Femení Català.
Debut del Manresa CBF
En les altres categories, el Manresa CBF debuta en la competició després del seu ascens a Lliga Femenina 2. Ha quedat enquadrat en el grup 1 de la fase prèvia. Jugarà el dia 14 de setembre a la pista del Boet Mataró i el dia 21, a casa contra el GEiEG Pacisa. Si passa ronda, disputaria la final a quatre de Llinars.
Tots en un grup
Pel que fa als representats en la Tercera FEB masculina, els tres equips de casa nostra han estat enquadrats en el mateix grup. Hi haurà un Tenea Esparreguera-CB Navàs Viscola el dia 11 de setembre, un Navàs-Monbus Igualada el dia 13 i un Igualada-Esparreguera, el 21. El primer i els dos millors segons dels sis grups passen a quarts de final, a partit únic. Els quatre millors disputaran una final four.
