Bàsquet
La Letònia de Steinbergs acomiada amb contundència la Txèquia d'Ocampo de l'Eurobasket (75-109)
El jugador del Baxi anota els seus primers punts i ja es prepara un duel d'alt voltatge a vuitens contra Lituània
El tècnic gallec es pot reincorporar al seu equip després de cinc derrotes a la competició
Diego Ocampo ja es pot dedicar a temps total al Baxi Manresa. El tècnic gallec acaba les seves obligacions amb Txèquia a l'Eurobasket després d'una contundent derrota contra la Letònia de Marcis Steinbergs el qual, d'aquesta manera, es converteix en l'únic jugador dels manresans amb compromisos internacionals. Ja eliminada, la selecció centreeuropea ha estat apallissada per un conjunt bàltic que ara viurà una gran batalla en els vuitens de final, un derbi contra la veïna Lituània que segur que encén l'Arena Riga aquest dissabte.
Abans, poca història des del primer quart. Txèquia, que en el campionat ha notat molt les baixes de Satoransky i Vesely i juntament amb Islàndia i Xipre és l'única que no ha guanyat cap partit, ha estat un colador en defensa. Així, ha rebut 30 punts en el primer període, una projecció de 120 que no ha estat gaire lluny de produir-se.
Davant d'aquesta situció, Steinbergs, que fins ara era l'últim home de la rotació letona, ha aprofitat per jugar gairebé 18 minuts i anotar dos triples sense errada. De fet, les baixes per lesió de Graziulis i Zoriks en partits anteriors li poden obrir més les portes en el futur.
Amb tot, liderats pels germans Bertans i per Porzingis, Letònia ha assegurat el tercer lloc del grup i Ocampo ha acabat el partit assegut a la banqueta, gens habitual en ell.
TXÈQUIA: Sehnal 11, Zidek 2, Bohacik, Krejci 11, Kriz 4 -cinc inicial- Hruban 1, Kejval 4, Peterka 11, Krivanek 7, Balint 9, Svoboda 10 i Kyzlink 5
LETÒNIA: Dairis Bertans 20, Lomazs 6, Davis Bertans 20, Mejeris 6, Porzingis 16 -cinc inicial- Smits 16, Steinbergs 6, Arturs Kurucs 12, Zagars 3 i Cavars 4
ÀRBITRES: Calatrava (ESP), Zapolski (POL)i Jacobs (BEL)
PARCIALS: 14-30, 44-58, 56-86, 75-109
