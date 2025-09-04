Bàsquet/Eurobasket
Espanya abdica del títol europeu caient eliminada a la primera fase (86-90)
L'equip de Scariolo, que ha perdut tres dels cinc partits de la primera fase, i un dels guanyats va ser amb Xipre, planta cara a Grècia però el perjudica el triomf de Bòsnia sobre Geòrgia
Fracàs estrepitós de l'encara campiona d'Europa de bàsquet. És cert que l'equip del qual deixa de ser seleccionador Sergio Scariolo es troba en reconstrucció, però quedar eliminat en un grup de sis equips, en què en passen quatre i hi ha Xipre i Bòsnia i Hercegovina és un paperot. El triomf dels balcànics sobre Geòrgia del migdia (84-76) obligava els espanyols a derrotar una Grècia que jugava gairebé de local a Limassol i que necessitava vèncer per ser primera de grup.
Espanya ha arribat a perdre de setze a la primera meitat (14-30) víctima de l'encert de Dorsey, autor de sis triples. Després ha anat reaccionant i s'ha arribat a posar a davant a l'últim quart. Però després del 84-82 de Saint-Supéry, una infinitat de males decisions i cinc tirs lliures errats a l'últim minut l'han condemnada (86-90).
ESPANYA: De Larrea 6, Yusta 9, Parra 7, Aldama 12, Pradilla 14 -cinc inicial- Puerto 2, Saint-Supéry 13, López Arostegui 12, Brizuela, Willy Hernangómez 6, Juancho Hernangómez 5 i Sima
GRÈCIA: Sloukas 12, Dorsey 22, Katsivelis 3, Papanikolaou 11, Giannis Antetokounmpo 25 -cinc inicial- Larentzakis, Toliopoulos 4, Kalaitzakis 4, Kostas Antetokounmpo 6, Thanassis Antetokounmpo 1 i Mitoglou 2
ÀRBITRES: Vázquez (PUR), Kozlovskis (LAT)i Praksch (HUN)
PARCIALS: 20-31, 35-51, 63-68, 86-90
