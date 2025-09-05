El CE Manresa enceta la lliga a casa amb el CFJ Mollerussa
L’entrenador de l’entitat, Sergi Trullàs, explica que “afrontem l’inici del grup cinquè de Tercera Federació amb molta il·lusió i amb l’ambició de sumar els tres primers punts
El CE Manresa encetarà la nova temporada demà a les 19h al Congost davant el CFJ Mollerussa. L’entrenador de l’entitat blanc-i-vermella, Sergi Trullàs, ha explicat, a Regió7, que “afrontem l’inici del grup cinquè de Tercera Federació amb molta il·lusió i amb l’ambició de sumar els tres primers punts de la competició”.
Els manresans arriben al debut després de completar una bona pretemporada, segons va valorar Trullàs. Van tancar-la dissabte passat amb una remuntada als instants finals davant el San Mauro (3-2), en el partit de Festa Major de la capital bagenca. En els vuit amistosos disputats han aconseguit cinc victòries, dos empats i només una derrota.
L’únic revés va ser en la visita al filial de l’Espanyol (2-4), un equip de Segona RFEF. Els empats van arribar amb el juvenil A del Barça (0-0, Divisió d’Honor) i el Girona B (2-2, Segona RFEF). Les victòries, davant rivals de diferents categories: el Terrassa (0-1, Segona RFEF), el Castelldefels (4-0, Lliga Elit), el Sabadell B (1-2, Lliga Elit) i el Cubelles (8-0, Segona Catalana).
De cara a l’estrena de la competició oficial, el tècnic del CE Manresa no podrà comptar amb Aleix Díaz, que continua de baixa, Roger Munells, lesionat la setmana passada, ni Pau Guillén, que encara arrossega molèsties. En canvi, sí que hi serà el manresà Àlex Iglesias, que torna a la convocatòria després de recuperar-se de la lesió a l’espatlla que va patir a l’inici de la pretemporada.
Iglesias aspira a ser un dels pilars fonamentals de l’equip i formarà part del grup de capitans. Òscar Pulido continuarà com a líder del vestidor, seguit de Moha Ezzarfani i el mateix Iglesias. Tancaran la llista dels cinc portadors del braçalet Matheus i Toni Badia.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats