Motociclisme
Les KTM dominen la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya
Pedro Acosta, al matí, i Brad Binder, a la tarda, fan els millors temps amb els germans Márquez just a darrere
El sud-africà Brad Binder (KTM) ha ratificat el domini de la marca austríaca en la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP que es disputarà durant tot el cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. El pilot austral ha fet el millor temps de la jornada amb un registre d'1.38.141, una nova millor marca del traçat.
Binder ha acabat més d'una dècima per davant del seu company d'equip, el murcià Pedro Acosta, qui havia realitzat el millor temps del matí. A la tarda, però, ha pogut rebaixar en set centèsimes aquesta marca.
Tot just darrere s'han classificat els germans Márquez. Àlex, que no havia estat encertat en l'estrena, ha acabat amb 1.38.280 i el seu germà i líder del Mundial, Marc, ha fet 1.38.365. El lideratge total de cerverí enguany, a bord de la Ducati oficial, fa preveure una entrada excepcional durant el dissabte i diumenge, dies de la cursa esprint i de la llarga, respectivament.
