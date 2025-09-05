Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Motociclisme

Les KTM dominen la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya

Pedro Acosta, al matí, i Brad Binder, a la tarda, fan els millors temps amb els germans Márquez just a darrere

Imatges de la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Imatges de la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Veure Galeria

Imatges de la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP / Joaquim Alberch

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El sud-africà Brad Binder (KTM) ha ratificat el domini de la marca austríaca en la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP que es disputarà durant tot el cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. El pilot austral ha fet el millor temps de la jornada amb un registre d'1.38.141, una nova millor marca del traçat.

Binder ha acabat més d'una dècima per davant del seu company d'equip, el murcià Pedro Acosta, qui havia realitzat el millor temps del matí. A la tarda, però, ha pogut rebaixar en set centèsimes aquesta marca.

Tot just darrere s'han classificat els germans Márquez. Àlex, que no havia estat encertat en l'estrena, ha acabat amb 1.38.280 i el seu germà i líder del Mundial, Marc, ha fet 1.38.365. El lideratge total de cerverí enguany, a bord de la Ducati oficial, fa preveure una entrada excepcional durant el dissabte i diumenge, dies de la cursa esprint i de la llarga, respectivament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  2. L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
  3. La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
  4. José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
  5. Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
  6. El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
  7. La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
  8. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats

El mercat de segona mà s’expandeix a la Cerdanya

El mercat de segona mà s’expandeix a la Cerdanya

Les KTM dominen la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya

Les KTM dominen la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya

Imatges de la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Imatges de la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Convoquen vaga indefinida al centre de treball de Liven SAU del Berguedà a partir del 8 de setembre

Convoquen vaga indefinida al centre de treball de Liven SAU del Berguedà a partir del 8 de setembre

Uns veïns eviten un robatori a l'interior d'un domicili a Sant Llorenç de Morunys

Uns veïns eviten un robatori a l'interior d'un domicili a Sant Llorenç de Morunys

Toni Bou ha de sumar tres punts dissabte per ser 38 vegades campió del món

Toni Bou ha de sumar tres punts dissabte per ser 38 vegades campió del món

El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages

El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: "La meva por més gran com a veterinària"

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: "La meva por més gran com a veterinària"
Tracking Pixel Contents