Futbol
Marc Bernal aprofita l'aturada internacional per esprintar en la seva preparació
El centrecampista de Berga, encoratjat per haver rebut el número 22 del primer equip, podria entrar ja en les properes convocatòries
Redacció
L'aturada per als partits internacionals de les seleccions de futbol masculí solen fastiguejar molts aficionats, però hi ha qui les aprofita per fer passes endavant. És el cas del jugador berguedà del Barça Marc Bernal, lesionat de gravetat al genoll esquerre ara fa poc més d'un any. Segons les imatges que ha publicat el club amb l'epígraf "Hard word" [feina dura], Bernal s'està posant en una gran forma per tornar als terrenys de joc tan aviat com sigui possible.
I és que els últims dies han estat de bones notícies per a ells. La confiança que sempre li ha demostrat el tècnic, Hansi Flick, s'ha vist corroborada pel fet que, tal com se li va prometre, ha rebut un dels dorsals del primer equip, en concret, el 22. El Barça hauria pogut apuntar-lo amb fitxa del filial, però no s'havia quedat en això i aquest pas l'haurà de seguir un dels fitxatges, el suec Roony Bardghji.
Tot i que Bernal va explicar fa unes setmanes, durant el seu campus, a Regió7 que vol anar a poc a poc i no precipitar-se en la seva reaparició, els que segueixen la seva evolució expliquen que està més fort que abans de lesionar-se i que gairebé se l'ha d'aturar. Al Barça, però, volen seguir els temps necessaris, com va succeir amb Gavi quan es va fer una lesió similar i gairebé amb la mateixa edat. Ara, precisament, l'andalús està de baixa per molèsties a l'articulació intervinguda el 2023.
Quan torni, Bernal haurà de lluitar en un centre del camp que la temporada passada va funcionar molt bé. Sembla que Frenkie de Jong, en primera instància, i Marc Casadó poden ser la seva competència natural per establir-se definitivament com a titular quan ja estigui rodat.
