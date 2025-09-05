Trial
Toni Bou ha de sumar tres punts dissabte per ser 38 vegades campió del món
El pierenc ha viatjat a Geddington, al centre d'Anglaterra, per tancar l'expedient i celebrar que tindrà tants títols com anys
Toni Bou farà 39 anys el proper 17 d'octubre [va néixer el mateix dia en què designaven Barcelona seu olímpica], però de moment en té 38 i aquesta és la xifra de títols mundials que, tret de catàstrofe, tindrà aquest dissabte. El pierenc en té prou amb tres punts a la primera jornada de les dues del Gran Premi de la Gran Bretanya, que es fa a la localitat anglesa de Geddington, al mig del país, per ser campió. Un tràmit, però que s'ha de fer realitat. El seu domini en el campionat del món a l'aire lliure ha tornat a ser brutal i tancarà el doblet per dinovè any seguit, una tirania absoluta des del 2007 en el seu esport.
Així, ni els canvis en el reglament, puntuant en les dues voltes de cada jornada, no han desestabilitzat l'anoienc qui encara ha vençut amb més distància. Té 475 punts, 79 més que els 396 de Jaime Busto i, amb 82 en joc, les matemàtiques són clares.
Aquesta temporada, Bou ha fet doblet de 40 punts, un total de 80, a Portugal, a Japó i a França i només va perdre tres punts a Espanya, a la prova que es va fer a la localitat malaguenya de Benahavís, els mateixos a San Marino i cinc en la segona cursa dels Estats Units. Un tercer lloc, per tant, ha estat el pitjor resultat de l'any.
Bou sap que té gairebé tota la feina feta i ha declarat que "ha estat una gran temporada i estem molt a prop d'aconseguir l'objectiu, guanyar el títol. La nostra mentalitat sempre és lluitar per la victòria, però no per damunt de tot".
A més, afegeix que "l'equip ha fet una feina excel·lent durant tot l'any i tornar al Regne Unit és molt especial. Aquí el trial es viu d'una manera molt intensa i amb un gran públic. Hi arribem motivats".
El subcampionat, en joc
Tot i que el títol està molt decantat, l'equip Repsol Honda també es planteja aquest cap de setmana fer tot el possible per acostar el seu segon pilot, el gallec Gabriel Marcelli, al subcampionat. Ara mateix té 364 punts, a 32 de Busto (Gas Gas) motiu pel qual l'empresa és complicada. Encara que Marcelli guanyés les quatre proves i Bou es fiqués entre ell i Busto, el basc en mantindria 12 de diferència.
Davant d'aquesta situació, Marcelli es planteja "lluitar per la victòria. Guanyar seria la millor manera de demostrar que puc lluitar pel campionat" en el futur.
