Entrevista | Marc Muntané Entrenador de l'Igualada Rigat
"Veure l'escut de l'Igualada a la Champions fa posar els pèls de punta"
L'entrenador de l'Igualada Rigat, classificat per a la final four de la Lliga Catalana, preveu una temporada marcada per la competició europea i la influència que aquesta pot tenir en els partits de lliga posteriors
L'Igualada Rigat s'ha classificat aquests dies per a la fase final de la Lliga Catalana, després de vèncer el Cerdanyola per 1-4 i el Noia per 4-2, i ha vist el seu nom entre els dotze millors d'Europa en el sorteig de la Lliga de Campions. Serà un any trepidant per a l'equip que dirigeix per tercer any un Marc Muntané que té una divisa clara, que si no es millora, s'empitjora.
Han començat forts la pretemporada, entrant a la final four de la Lliga Catalana i guanyant els dos primers partits, no és així?
Hem fet dos partits molt seriosos, ni que el joc no hagi estat brillant. En la primera part contra el Cerdanyola penso que sí que està bé pel que estem buscant, però contra el Noia vam estar ben estar bé en defensa i fent quatre coses bé en atac ens va permetre guanyar. Queda molt marge de millora, sobretot ofensivament. Necessitem un joc més coral, estar més ben situats i que la bola viatgi amb més rapidesa. Acabem de començar i és d’hora, però hem de créixer molt.
En tot cas seria estrany, que ja ho fessin tot bé
Sí, han vingut jugadors nous que s’han d’adaptar. Els més joves, que l’any passat van tenir poc protagonisme, n’han d’agafar i això implica un rodatge. Quan hi ha baixes importants, els rols canvien i tots tenen l’oportunitat de fer una passa endavant. Tothom vol tenir més protagonisme.
Els rols s’adquireixen ara o arribaran en el decurs de l’any?
A diferència de la temporada passada ens vam proposar per a ara fer molts partits a la pretemporada per donar oportunitats a tothom. Aleshores els vuit o nou primers jugadors estaven molt marcats i els tres últims també. Ara estem rodant tota la plantilla. Dijous era un partit de caixa o faixa però vam jugar amb tres nanos de vint anys que entren ara. Ens han de demostrar que creixen, que creiem que sí, per guanyar-se el lloc.
Dels canvis de l’estiu en destaquen dos. Un és el de Matías Pascual, un jugador contrastadíssim. Què els aporta?
Quan tens baixes importants et planteges qui les ha de substituir. Teníem clar que no trobaríem un jugador tan complet com Marc Rouzé [que ha fitxat per l’Oliveirense] en defensa i en atac. L’Igualada no el podria pagar. Vam buscar perfils que no teníem, com ara el de Marc González, i el de Matías és un altre. Ha estat dotze anys al Barça i ha guanyat tots els títols possibles més d’una vegada. Passar del Barça a l’Igualada representa canvis a tots els nivells, fins i tot en estil de joc. Els seus jugadors són dels vuit millors del món i els nostres joves poden ser molt bons, però encara no ho són. Volíem que un dels fitxatges fos algú amb experiència a les dues competicions. Una de les nostres pors és com la plantilla afrontarà els partits de lliga després de jugar Champions. Quan vam saber que no volia sortir d’Espanya i que les tres o quatre primeres plantilles estaven tancades, vam pensar que teníem una possibilitat i que algú millor que ell no el podríem trobar. Ens aportarà l’experiència de qui ja ho ha viscut, expertesa, saber estar, punt de pausa, ambició i gana que tenen els argentins. N’estem contents i a nivell humà és una excel·lent persona.
L’altre canvi és a la porteria, amb Arnau Martínez per Guillem Torrents [que ha anat al Barcelos]?
L’Arnau té una papereta important després de l’any que va fer el Guillem. Però sabíem que havia de ser un perfil semblant, un porter jove i amb ambició, que si calia entrenar-se vuit cops a la setmana ho fes. Ell ho compleix, té dos anys d’experiència a l’OK Lliga i hi havia coincidit en contra quan entrenava a la base. Transmet molt, un fet que valoro molt en un porter.
S’han confirmat els horaris dels partits de Champions i seran tots en dijous. Ha dit que el preocupa el partit posterior, de lliga, per la proximitat. Fins a quin punt?
No només a nivell físic, sinó també a nivell mental, perquè a la lliga hem de guanyar sí o sí o si no, a patir. També a nivell de preparació. Quan tens una setmana neta mires vídeos del rival per saber què et faran. Ara no ho pots fer. És doblement complicat i és una demostració de per què només alguns poden jugar la Champions cada any.
Abans de parlar del sorteig, com se sent vostè veient l’Igualada a la Champions, per fi?
Quan em preguntaven qui volia que ens toqués, jo deia que el que més il·lusió em feia era veure-hi l’escut. Per als que som del club de sempre era per posar-nos els pèls de punta. Tant de bo no fos una cosa puntual i hi pugui estar més temps.
Com és el grup que els ha tocat?
A nivell logístic és el millor, perquè ens han tocat els dos catalans i ens estalviem dos viatges. La junta deu estar contenta. Però hi ha quatre favorits molt marcats i després venim nosaltres i el Saint-Omer. Intentarem posar les coses difícils a tothom, que guanyar a Les Comes sigui molt difícil i rascar tot el que puguem a fora.
El Saint-Omer al grup els dona més possibilitats?
Ells juguen la Champions cada anys. Tots els seus jugadors i l’entrenador són professionals i possiblement té més pressupost. Sembla que no hagi de ser bo perquè és francès. A l’OK Lliga no baixaria. A més, la seva pista és molt diferent i és un lloc al qual no pots volar directament sinó que hi has d’invertir hores de cotxe. És un viatge complicat.
Com competiran contra l’Igualada triomfador de la temporada passada?
Des que soc l’entrenador he dit als jugadors que cal millorar l’any anterior i ara he fet el mateix. Qui no millora, empitjora. És evident que serà molt difícil, però hem d’intentar acabar l’any amb bones sensacions i competir-ho tot. Llavors no vam fer-ho a la Supercopa europea, per exemple. Qualsevol títol és un títol.
Com veu la lliga, a nivell general?
Molt equilibrada. Serà com fa dos anys, amb molts pocs punts entre el tercer i el dotzè. Dels tres que han pujat, el Cerdanyola ha fet fitxatges com un equip de la part alta, com Sergio Miras i Marc Vázquez. El Maçanet també s’ha reforçat molt bé i la pista del Rivas és molt complicada. Serà molt difícil i per això em preocupa.
I en ser catorze equips, si no ets a dalt, ets a baix.
Aquesta és la meva queixa de sempre. A Itàlia també són catorze, però està molt marcat qui és a dalt, al mig o a baix. Aquí cada any hi ha sorpreses i costa molt guanyar. No defensaré mai la lliga de catorze, i si ho ha de ser, que no baixin tres.
A l’ACB són divuit i en baixen dos.
Imagina-t’ho. Al final tothom té molta por i això no ajuda.
Una altra polèmica és sobre les noves normes que s’han instaurat aquest any.
Una part d’elles són perquè no hi hagi tantes queixes, com treure vermella a la segona groga a la banqueta. No ho puc criticar perquè al nostre esport hi ha un excés de queixes, sobretot en alguns equips. Si ho apliquen bé, estarà bé, no com ahir en què la treuen a un nen de 17 anys i no a un jugador de 35. En canvi, mantenir la inferioritat numèrica de dos minuts amb una blava ni que et marquin el gol de falta directa o penal sí que ho puc criticar. No té ni cap, ni peus. Si tens dues blaves en contra, ja has perdut, perquè de 50 minuts en jugaràs quatre o cinc en inferioritat. Ens diuen que ho han comparat amb l’handbol, però ells queden 30-28. Ens haurien de comparar, a aquest nivell, amb el futbol sala. Les decisions dels àrbitres encara influiran més en els resultats.
I el tema de jugar amb patins en línia?
Dubto molt que l’OK Lliga hi hagi jugadors que hi juguin. És la típica notícia amb molt màrqueting. Està aplicada per a països amb menys hoquei per ajudar a potenciar-hi l’esport. Però potser d’aquí a dos o tres anys canvia la cosa.
