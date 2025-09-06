Arnau Pradas, de Sant Joan de Vilatorrada, la joia de La Masia que ja 'conquista' Orient Pròxim
Arnau Pradas, al Barça des del 2013, va decidir començar una nova aventura als Emirats Àrabs i el seu talent no ha trigat a sortir a relluir
Sergi Capdevila
No va ser una decisió gens senzilla la que va haver de prendre el santjoanenc Arnau Pradas al final de la passada campanya. Després de 12 anys a casa seva, a La Masia, al Barça, l’extrem va apostar per una nova aventura lluny de Barcelona.
Després de conquerir Copa, Lliga i Youth League en una temporada històrica i sent un dels destacats a les ordres de Belletti, el manresà va rebre un infinitat de propostes. Tant de dins de les fronteres espanyoles com de l’estranger.
SORTIR DE LA ZONA DE CONFORT
Mentre la seva prioritat era seguir vestint la samarreta blaugrana, el club de la seva vida, veia que passaven les setmanes i ningú movia fitxa al can Barça. Va arribar una proposta de renovació, tardana, i que no contemplava un projecte ambiciós a nivell esportiu dins de l’estructura barcelonista.
Va estudiar les opcions i va decidir embarcar-se cap a una aventura exòtica, lluny de la seva zona de confort. L’Al-Wahda dels Emirats àrabs va prémer molt i va oferir unes condicions i una rellevància que van convèncer a l’Arnau i al seu entorn. Va signar pel quadre emiratí el 2 de juliol.
En aquesta nova vida a Orient Pròxim, l’Arnau està acompanyat per la seva família. Els seus pares i el seu germà van viatjar amb ell als Emirats i estan compartint aquests primers passos amb el noi. Als seus 19 anys, tots eren conscients que l’adaptació no seria ni ràpida ni senzilla.
ACLIMATACIÓ A BON RITME
Però la veritat és que tot marxa com la seda. Pradas, que fins ara residia en un hotel d’Abu Dhabi, ja està afincat amb els seus en un apartament. I fent-se poc a poc a tot.
L’Arnau està content amb com estan anant les coses. Ha participat en dos dels tres primers encontres oficials de l’equip i l’altre dia a Copa va anotar un golàs espectacular marca de la casa. Diagonal des de la dreta cap a dins i xut de fora l’àrea inapel·lable buscant el pal llarg.
Un dels que més l’està ajudant a l’aclimatació és el capità, el sirià Maher Khribin, que és dels veterans al vestidor (és la seva cinquena temporada a l’Al Wahda) i, lògicament, es junta també amb els de parla hispana (hi ha tres argentins).
A tan curta edat i en el seu primer any professional, l’objectiu de l’Arnau és anar creixent dins del club i assentar-se a l’equip, que aquest curs aspira a tot. El pròxim 15 de setembre arrenca la Champions League asiàtica davant l’Al-Ittihad de Benzema i del seu excompany Unai Hernández.
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure
- Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen