Futbol
El CE Manresa perd dos punts al minut 97, amb dos porters expulsats i de penal
El conjunt de Sergi Trullàs va veure com se li escapava un partit que tenia controlat poc abans del final
Les dues expulsions van generar fortes protestes dels jugadors i de l'afició blanc-i-vermella
El CE Manresa s’ha estrenat al grup cinquè de Tercera Federació amb un empat davant el Mollerussa difícil de païr. El conjunt de Sergi Trullàs, que ha acabat el partit amb dos homes menys per l’expulsió d’Òscar Pulido i Moha Ezzarfani, i ha vist com perdia en pocs minuts un 2-0 a favor que havia aconseguit després de molts minuts de bon treball. Les dues expulsions han estat del porter. Òscar Pulido per doble targeta groga, en ambdues ocasions perquè l'àrbitre ha considerat que perdia temps. Sota els tres pals s'hi ha col·locat un jugador de camp, Moha Ezzarfani, que ha vist com en una jugada de murri un jugador del Mollerusa li prenia la pilota dins de l'àrea i ha acabat fent-li penal per evitar el gol, el que li ha suposat l'expulsió al minut 97. I els lleidetans, Lamin, han transformat el penal del càstig i s'han endut un punt del Congost.
La temporada 2025/26 del CE Manresa ha començat amb un partit amb el CFJ Mollerussa, un equip que, com els manresans, ha renovat bona part de la seva plantilla amb jugadors molt joves i que també aspira a lluitar per les places capdavanteres del grup. A més, també s’assemblen dins el terreny de joc, on els respectius entrenadors, Sergi Trullàs i Kiku Parcerisas, aposten per un estil de joc basat en el domini de la pilota i la pressió alta.
La primera alineació de Trullàs l’han format Òscar Pulido a la porteria, Nico Olmedo, Matheus, Toni Badia i Matovu a la línia defensiva, Badr i Àlex Iglesias al doble pivot; Bamta, Moha Ezzarfani i Joel Montero a les mitges puntes; i Momoh com a davanter únic. Els onze jugadors han protagonitzat un gran inici, en què han dominat completament i s’han acostat diverses vegades amb perill. De fet, tot just al segon minut han estat a punt d’avançar-se amb un xut de Nico Olmedo dins l’àrea petita que ha sortit desviat per sobre del travesser de Batalla.
Malgrat això, el Mollerussa ha estat capaç de contenir les aparicions de Moha Ezzarfani per dins, les arrencades de Bamta en l’un contra un des de la banda dreta i les disputes de Momoh amb els dos centrals. Abans d’acabar la primera part, el conjunt blanc-i-vermell n’ha tingut tres més, cap de prou clara per avançar-se.
El domini manresà ha continuat a la segona part. A més, han aconseguit arribar amb més perill. Només començar, Bamta li ha guanyat la partida a un defensor i ha estat a punt de sorprendre Batalla. També Joel Montero ho ha provat amb un xut creuat des del costat esquerre de l’àrea que li ha sortit un pèl desviat.
Poc després, Bamta, el jugador més destacat del partit, ha fet el primer gol. Ha superat Batalla en l’un contra un. L’ha assistit Moha amb una passada espectacular amb la cama esquerra. Tot just quatre minuts més tard, la mateixa connexió entre tots dos, aquesta vegada a l’inrevés, ha estat a punt de suposar el segon gol. Llàstima que el xut del dorsal 10 ha sortit desviat per sobre del travesser. Altra vegada Bamta, el jugador més destacat del partit, ha desequilibrat i ha posat una gran centrada per baix dins l’àrea. S’ha fet mal en aquesta acció i ha hagut de ser substituït. Ha entrat Carlos Portero, que s’ha situat a la mitja punta.
Si les accions a pilota aturada ja havien estat un maldecap pel Mollerussa a la primera part, en aquesta segona s’ha acabat de certificar. En un córner, altra vegada picat per Moha, Joel Montero s’ha alçat per sobre de tothom i ha fet el segon gol. Instants abans, Kiku Parcerisas havia fet tres canvis.
Ha provat de reaccionar el Mollerussa, que ha fet un pas endavant i ha encadenat les possessions més llargues fins llavors. Amb aquestes, s’ha acostat per primera vegada a l’àrea. Ha aprofitat que el CE Manresa li ha cedit la pilota, ha endarrerit les línies i ha estat a punt de sorprendre amb una centrada per baix que s’ha passejat per l’àrea petita sense trobar rematador. Poc després, el conjunt visitant ha reduït diferències fruit d’una bona rematada de cap de Dueso a una centrada de Lucas des de la dreta. No ha pogut reaccionar Pulido, que ha fet l’estàtua.
Li ha tocat treure aigua del vaixell als blanc-i-vermells, que han passat a jugar amb llarg i han acabat de cedir el protagonisme als visitants. Ha provat de canviar alguna cosa Trullàs, que ha fet tres canvis més: Manel Montoya, De Pedro i Buenavida per Joel Montero, Badr i Àlex Iglesias. Però tot ha continuat igual. Cada vegada el Mollerussa s’acostava més a l’àrea i el Manresa refusava en llarg, provava d’esgarrapar minuts cada vegada que la pilota es perdia per la línia de fons i de sortir al contraatac quan recuperava a camp propi.
En els minuts finals, Moussa ha estat expulsat per una agressió sobre Manel Montoya. Tot i quedar-se amb un home menys, no ho ha deixat d’intentar el Mollerussa, que ha estat a punt de fer l’empat. Llavors, Pulido ha estat expulsat amb doble targeta groga per allunyar la pilota dues vegades i el partit s'ha complicat del tot.
El Manresa ja no tenia cap més finestra per fer canvis, i Moha ha estat l’encarregat de defensar la porteria. Ha aturat la primera acció en què ha intervingut, una falta molt llunyana, però a continuació ha estat expulsat amb vermella directa per una acció desafortunada. Franki s’ha amagat darrere seu i Moha ha deixat la pilota a terra per posar-la en joc. Se li ha avançat el jugador visitant, i el manresà li ha etzibat una puntada. L’àrbitre ha xiulat penal i ha deixat el CE Manresa amb nou homes. L’ha transformat Lamine. El partit s’ha allargat més de deu minuts, i els manresans han vist com perdien dos punts de manera incomprensible, després d’uns molt bons primers setanta minuts.
