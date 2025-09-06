La ronda espanyola
L’equip d’Israel retira el nom del país al mallot de la Vuelta
El conjunt ciclista reitera que han pres la iniciativa per la seguretat de tots els corredors i de la cursa.
Sergi López-Egea
L’equip d’Israel ha retirat el nom del país del mallot amb què competeixen a la Vuelta. Els corredors llueixen des d’aquesta etapa, que ha començat a Avilés i acabarà a La Farrapona, només el nom de l’empresa canadenca que els patrocina, Premier Tech, i que és propietat del magnat Sylvan Adams.
Segons ha comunicat el conjunt amb llicència israeliana, han pres la decisió per «prioritzar la seguretat dels nostres ciclistes i de tot el pilot atesa la perillositat d’algunes protestes a la Vuelta».
Afegeix el conjunt ciclista que ha proporcionat als corredors un uniforme amb el monograma de l’equip per a la resta de la cursa. No obstant això, precisen que «el nom de l’equip es manté com Israel-Premier Tech, però l’uniforme i monograma s’alinea amb les decisions que hem pres a la Vuelta». També s’ha retirat el nom d’Israel de la indumentària informal que vesteixen els corredors i el personal auxiliar.
Sense el nom dels cotxes
De fet, des de la temporada passada, quan va començar la invasió de Gaza, l’Israel-Premier Tech va retirar el nom del país als vehicles que acompanyen els corredors en cursa; autocars, camions, furgonetes i vehicles auxiliars.
La 14a etapa de la Vuelta, a Avilés, ha començat amb una nova protesta pro-palestina quan centenars de persones s'han agrupat al llarg del recorregut neutralitzat (el que condueix des de la sortida a l'oficial i que no compta per a la competició) i ha obligat tot el pilot de la carrera a passar per un passadís humà, farcit de banderes de Palestina, similar al que es forma en els ports de muntanya.
Des de fa dies s’especula la possibilitat que l’any que ve, en previsió de nous incidents, l’equip renunciï al nom d’Israel. La decisió ara de retirar l’al·lusió al país arriba després que dijous, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, reiterés el suport oficial i denunciés les protestes que estan tenint lloc a Espanya i que van motivar, sobretot, a suspendre dimecres els últims tres quilòmetres en l’etapa que va acabar a Bilbao.
