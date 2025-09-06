Bàsquet/Pretemporada
El Manresa CBF aguanta fins als darrer minuts contra un rival de categoria superior (42-54)
Les bagenques han arribat a dominar a l'inici de l'últim quart, però l'encert del Santfeliuenc ha acabat decantant el Ciutat de Manresa
El Manresa CBF ha tingut controlat el partit contra un rival de Challenge, el CB Santfeliuenc, fins al darrer quart, en què s'ha arribat a avançar, però no ha pogut aguantar l'encert rival al final. Les visitants s'han endut el Ciutat de Manresa, partit de festa major que ha de servir perquè les jugadores de Marc Rovirosa continuïn agafant la forma de cara a l'inici del curs a Lliga Femenina-2
El conjunt manresà ha anat sempre a remolc en els primers vint minuts, però no ha permès en cap moment que el conjunt visitant agafés una diferència gaire substancial. Els problemes amb el rebot no han permès córrer excessivament les locals, però tret del control sobre Nogués i Conde, les millors jugadores contràries, el Santfeliuenc estava ben controlat.
Per la banda local, l'anotació estava més repartida, però ha estat a l'inici del segon parcial quan ha costat més veure cistella i les visitants han adquirit una màxima diferència d'onze punts (15-26). Aquí ha començat a aparèixer una Carla Ortas molt participativa en tot el partit. Ha fet dues cistelles seguides i això ha contribuït que el resultat al descans només fos de sis punts de dèficit (25-31).
Defensa i remuntada
Ha estat en el tercer període quan ha aparegut la defensa del Manresa CBF que li va donar tant la temporada passada. Ha aconseguit deixar en només cinc punts tot un equip de Challenge i, malgrat que l'anotació no ha estat molt alta per la seva banda, només deu unitats, ha pogut comprimir tant el resultat que ha acabat el període amb un sol punt de dèficit (35-36).
La remuntada s'ha consumat amb un contraatac d'Èlia Páez, però ha estat efímera. En els pitjors minuts del rival, el Manresa, tret de dos tirs lliures d'Ortas, no ha pogut adquirir més distància i un parcial de 0-7 ha tornat a disparar les foranes (39-46).
En aquesta fase de l'enfrontament no ha estat possible aturar l'encert de Tenbrock, Una cistella i dos triples gairebé consecutius han allargat el parcial de 0-9. Clàudia Gener ha semblat que l'aturava, també des de la llarga distància, amb el 42-48, però faltava poc i era massa tard.
MANRESA CBF: Almasqué 3, Iona Garcia 4, Desirée Zafra 5, Èlia Páez 4, Maria Sall 4 -cinc inicial- Sira Beltran 2, Ortas 11, Teixidó 4, Gener 5, Segués, Mar Martí, Ribera
CB SANTFELIUENC: Nogués, Salmerón, Marotte, Conde, Tibé -cinc inicial- Sira, Tenbrock, Coulibaly, Mertz, Gil, Romeu
ÀRBITRES: Ruiz i Miquel
PARCIALS: 13-18, 25,31, 35-36, 42-54
