Motociclisme
Marc Márquez també guanya la cursa esprint del Gran Premi de Catalunya
El líder del Mundial aprofita la caiguda del seu germà, Àlex, per agafar 187 punts de diferència al capdavant de la classificació i ja podria ser campió a Misano
Redacció
El pilot cerverí Marc Márquez es troba cada cop més a prop del títol mundial de motociclisme després de guanyar aquest dissabte la cursa esprint del Gran Premi de Catalunya. El gran de la nissaga cerverina, això sí, s'ha hagut d'aprofitar de la caiguda del seu germà, Àlex, dominador dels entrenaments del matí i que liderava la cursa quan ha caigut a falta de tres voltes.
Amb aquest resultat, agafa 187 punts de diferència respecte d'Àlex i ja podria ser campió matemàticament en el proper Gran Premi, el de San Marino, que es disputarà a Misano. A més, agafa confiança per a la cursa llarga d'aquest diumenge, en la que sortirà tercer, just darrere del francès Fabio Quartararo.
Ha estat precisament el francès qui ha posat en problemes Marc a l'inici de la cursa, ja que l'ha mantingut a ratlla durant força voltes. Aquest fet ha estat aprofitat per Àlex per escapar-se i treure partit de la baralla de la zona del darrere, en què també hi havia implicats Pedro Acosta, que ha quedat quart, i un sorprenent Fabio Giannantonio, que ha pujat al podi.
Llavors, quan Àlex semblava tenir-ho tot controlat, ha anat per terra i no ha pogut sumar cap punt. Sí ho ha fet Marc, que no sembla el més fort a Montmeló però que està en un estat de forma excepcional que fa que calgui comptar amb ell per a la cursa d'aquest diumenge. Això sí, Àlex tornarà a sortir primer i espera haver après de la lliçó de l'esprint.
