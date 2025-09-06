Messi encén les alarmes a l’Argentina
El capità del combinat celeste va anotar dos gols contra Veneçuela, però va reconèixer que als 38 anys ja no pot garantir la continuïtat en la selecció el 2026. "Quan em sento bé, disfruto. Si no estic bé, ho passo malament i més m’estimo no ser-hi. Ho veuré dia a dia", va dir sobre la seva presència al Mundial.
Abel Gilbert
Leo Messi va llançar la bomba després d’un doblet amb l’Argentina davant Veneçuela en les eliminatòries sud-americanes. "Ho vaig dir després del Mundial passat: per edat, el més lògic és que no hi arribi. Ja hi som, estic il·lusionat, amb ganes, però és dia a dia, partit a partit", va assegurar sobre la seva participació a la Copa que es disputarà l’any que ve als Estats Units, el Canadà i Mèxic.
El capità del combinat argentí va ser la figura destacada de la campiona del món davant una Veneçuela que va quedar tres gols a sota (3-0). El partit va tenir una especial rellevància emocional: Messi no tornarà a vestir al seu país la samarreta amb què va aconseguir dues Copes Amèrica i el trofeu de Qatar, el 2022. El seu adeu es va dir a l’estadi de River Plate davant una multitud que no va deixar de corejar el seu nom.
Sincer amb un mateix
"Són moltes emocions, sabia que era l’últim partit aquí pels punts, he viscut moltes coses en aquest camp, bones i no tan bones, però sempre és una alegria jugar amb la nostra gent, més després de guanyar. Fa diversos anys que disfrutem partit rere partit", va comentar l’exblaugrana.
El present de la selecció està marcat pel reconeixement i les victòries. Ha travessat les eliminatòries sense més complicacions. L’únic dubte l’ha filtrat un Messi, de 38 anys, que no sap si serà en condicions de liderar l’equip d’aquí a nou mesos en una cita en què l’albiceleste defensarà la corona mundial. "Miro de sentir-me bé i de ser sincer amb mi mateix. Quan jo em sento bé, disfruto. Si no estic bé ho passo malament i més m’estimo no ser-hi. Ho veuré dia a dia".
Messi no serà present en el xoc davant l’Equador de la setmana vinent. El seleccionador, Lionel Scaloni, amb qui té una magnífica relació, va decidir donar-li descans. A més, la Pulga té diversos compromisos amb l’Inter de Miami. En l’horitzó argentí ha aparegut l’interrogant sobre la seva continuïtat. Una selecció sense Messi és una anomalia després de tants anys d’amargors i èxits. "Òbviament, no estic preparat per deixar la samarreta, no és res que m’agradi, que vulgui, però va passant el temps, en depenc molt".
Scaloni el va notar molt cansat en l’enfrontament amb Veneçuela. "Hauria d’haver sortit. No va sortir per l’emotivitat del partit i perquè ja havíem dit que jugués tot el partit. Ha acabat bastant carregat. A l’Equador no vindrà. Es mereix passar temps amb la família", va apuntar el tècnic.
El partit tampoc té gens de transcendència per a una Argentina ja classificada. De fet, Sud-amèrica va completar dijous la seva quota de sis seleccions amb bitllet directe per al Mundial. L’Uruguai, Colòmbia i el Paraguai es van assegurar la presència juntament amb l’Argentina (primera), el Brasil (segona) i l’Equador, que ja tenien assegurat el passaport. Veneçuela i Bolívia lluitaran en l’última jornada per disputar la repesca.
Cada partit és un desafiament per a Messi. El cos l’avisa que ja no pot fer el que li era natural. "Vaig tenir la lesió que em va deixar aturat 15 dies, em va tallar el ritme, em vaig tornar a no sentir còmode... Espero acabar bé l’any per després arrencar bé la pretemporada". No li falten ganes de continuar. El realisme el crida a no descartar la decisió tan temuda.
