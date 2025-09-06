Bàsquet
La resurrecció de Valtonen s'endú per davant el favorit de l'Eurobasket
L'exjugador del Baxi, ara al Granada, recupera els tirs decisius dels seus primers mesos a Manresa per anotar vuit punts que noquegen Sèrbia en el torneig europeu
A Manresa tothom recorda la gran impressió que va causar Elias Valtonen la tardor del 2021. Va ser el primer fitxatge del Baxi en la temporada famosa dels Francisco, Moneke i Bako. Arribava sense que ningu sabés qui era, procedent del Tübingen alemany, però es va establir aviat en la posició de tres amb uns quants finals de partit que el seu canell, va resoldre des de la distància. Ara, quatre anys després, i havent superat un viacrucis particular, la mà d'Elias més famosa del bàsquet FIBA no ha estat aquest dissabte el pavelló del Maccabi, sinó la del jugador del Granada, que s'ha carregat Sèrbia, la gran favorita de l'Eurobasket, en vuit segons.
Aleshores, el 2021, Valtonen va tenir dos moments particularment brillants des de la línia de tres. El primer, en una victòria a la pista del Hapoel Jerusalem (68-73) en la segona jornada del torneig. El segon, amb més encerts des dels 6,75 metres al terreny del Pinar Karsiyaka turc. Van ser els seus millors dies al Congost.
Va coincidir que l'altre tres fitxat per l'equip, el letó Janis Berzins, no s'adaptava. Però a partir de Nadal les coses van canviar a malament. Amb gairebé tota la plantilla afectada per la covid, el Baxi va decidir repescar l'argentí Juampi Vaulet en el lloc de Valtonen. El rendiment d'aquest, que ja veia cada cop més qüestionats els seus minuts a la formació de Pedro Martínez, va començar a baixar mentre lluitava en la seva esfera privada.
La malaltia terminal del seu pare l'afectava. No podia ser a Eura, el petit poble d'on és originari, tant com voldria i el seu final de l'enlluernant temporada 2021-22 ja no va ser bo. Després de l'estiu, en què va jugar el passat Eurobasket amb la seva selecció, eliminada per Espanya en els quarts de final, va tornar a Manresa però no hi era. Va ser víctima del pèssim inici de curs dels bagencs i es va decidir, dins de la voràgine de canvis, cedir-lo al Rostock alemany, on coincidiria amb un tal Derrick Alston junior.
Tot i jugar el Mundial posterior, a Valtonen li costava mostrar tot el que havia apuntat a l'inici. A Manresa ja no es confiava tant en ell. El seu drama familiar havia acabat mesos enrere de la pitjor manera, però el seu joc no tornava. Queia de la majoria de convocatòries i, finalment, després de la Copa de Màlaga del 2024, va deixar el club i va anar al Granada.
Allà va començar a treure el cap. Els andalusos van salvar la categoria, en part gràcies a un tap seu en el partit determinant. Hi va seguir el curs passat, però no va poder evitar un descens que sí que van salvar els despatxos. La temporada vinent tornarà a actuar al costat de l'Alhambra, a una formació destinada a tornar a lluitar per la permanència, quan segurament ell val més.
I en aquest context, Valtonen ha aparegut a l'Eurobasket amb 26 anys i sense fer soroll. Ha sabut esperar el seu moment al costat de l'estrella de l'equip, Lauri Markkanen. Finlàndia va fer una bona primera fase però es creuava amb Sèrbia en els vuitens, aquest dissabte, a Riga. I quan ningú ho esperava, la mà d'Elias ha emergit.
A 1.59 per al final, triple i avantatge per al 78-82. En l'acció seguida, després d'un triple de Nikola Jovic, segueix l'acció després d'una penetració de Markkanen davant de Jokic i cop de dits salvador, com els que buscava en el rebot ofensiu de Pedro Martínez a Manresa. 81-84. Sèrbia falla i, a 53 segons, novament el canell, la mà de la tardor del 2021. Un altre triple (81-87) que és un punyal per als balcànics. Després, Markkanen tancava el partit des dels tirs lliures. Però abans Elias ha tornat a somriure, com quan va arribar al Bages i va sorprendre tothom.
