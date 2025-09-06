Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Toni Bou certifica el dinovè doblet consecutiu de campionats del món

El pierenc ja és campió del món a l'aire lliure, el 38è títol en total, després de vèncer en la primera cursa a la Gran Bretanya

Fantàstica quarta posició total per a un altre pilot anoienc, Àlex Canales, de la Pobla de Claramunt, que repeteix lloc respecte de l'última cursa als Estats Units

Toni Bou ja ha posat el número 38 a la xifra de títols mundials que acumula

Jordi Agut

Manresa

Només li faltaven tres punts i no ha donat lloc a cap tipus de sorpresa. Toni Bou ha segellat aquest dissabte al migdia, a Geddington, a Anglaterra, el seu dinovè doblet consecutiu de títols mundials a l'aire lliure i de X-Trial. Ho ha fet guanyat la primera de les dues curses que es fan a la Gran Bretanya i ja és campió matemàticament quan encara li falta la prova de la tarda i les dues de diumenge.

Bou ha acabat amb només 3 punts de penalització i una diferència enorme respecte del segon classificat, el seu company d'equip a Montesa i Repsol Honda, el gallec Gabriel Marcelli (17). El tercer lloc ha estat per al basc Jaime Busto (18) qui, d'aquesta manera, fa una passa més per assegurar el subcampionat del món.

A part del títol de Bou, el trial anoienc està d'enhorabona per l'eclosió d'un altre talent, el d'Àlex Canales Martos, de la Pobla de Claramunt. El pilot de la Talent School de Montesa ha estat quart i repeteix la mateixa posició que en la segona passada de la segona cursa dels Estats Units. Ha quedat només a dos punts (20) de Busto en l'intent d'ascendir al podi. Amb aquest resultat consolida la setena posició en la general del Mundial de TrialGP.

Àlex Canales, jove talent anoienc de l'equip Montesa

Àlex Canales, jove talent anoienc de l'equip Montesa / Montesa

